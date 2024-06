Résultat des législatives à Maisons-Alfort : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:53 - Le Front populaire va-t-il profiter du vote Nupes à Maisons-Alfort ? La tendance à gauche est aussi à regarder de près lors de ces élections législatives, puisqu'on ne connaît pas le choix de ceux qui avaient opté pour la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes), qui avait percé aux dernières législatives, mais qui n'existe plus désormais. Le Front populaire, qui n'a pas encore de chef quant à lui, avance dans le brouillard. Au cours du premier tour des élections des députés il y a deux ans, à Maisons-Alfort, le binôme Nupes avait en effet réuni 27,2% des votes dans la localité. Une percée à affiner avec les 34% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (25,76% pour Jean-Luc Mélenchon, 6,35% pour Yannick Jadot, 2,22% pour Fabien Roussel et 1,53% pour Anne Hidalgo). Lors des élections européennes plus récemment, la liste Glucksmann a obtenu 15,93% à Maisons-Alfort. Mais le niveau de la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des suffrages accordés à la liste LFI, ainsi que de celle d'EELV ou encore celle du PCF le 9 juin. Autrement dit une somme de 39% sur place.

18:42 - Quel score pour le Rassemblement national lors des législatives à Maisons-Alfort ? Difficile de trouver une ligne claire dans tous ces chiffres. Mais des tendances se distinguent… La progression du RN se montre déjà forte à Maisons-Alfort entre le score de Jordan Bardella en 2019 (14,89%) et celui qu'il a obtenu le 9 juin dernier aux européennes (19,1%), de l'ordre de 5 points. Mais celle-ci se profile comme plus importante encore aux législatives 2024, les sondages donnant plutôt au RN un résultat de 30 à 35% en France, loin des 18,68% de l'époque. Le RN pourrait ainsi se trouver à 13% localement ce 30 juin, si la dynamique était la même qu'aux européennes, voire bien plus encore selon la dynamique sondagière.

15:31 - Quel résultat pour les européennes à Maisons-Alfort le 9 juin dernier ? Le résultat de ce 30 juin au soir devrait faire écho au séisme survenu le 9 juin dernier. 19,1% des suffrages sont en effet tombés vers la liste RN de Jordan Bardella il y a quelques semaines, aux élections du Parlement européen à Maisons-Alfort, devant Raphaël Glucksmann à 15,93% et Manon Aubry à 14,96%. Le RN glanait ainsi pas moins de 3959 votants de Maisons-Alfort.

14:32 - Une longueur d'avance pour Emmanuel Macron à Maisons-Alfort lors de l'élection présidentielle C'est probablement le scrutin présidentiel qui est l'indice le plus révélateur concernant l'inclinaison des habitants d'une commune. Performance notable : le RN avait récolté au premier tour un meilleur pourcentage aux législatives il y a deux ans à Maisons-Alfort que Marine Le Pen en personne lors de l'élection suprême. Elle avait accumulé 13,05% au premier tour dans la ville. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Emmanuel Macron en tête avec 30,85%, suivi donc de Jean-Luc Mélenchon avec 25,76% et Marine Le Pen avec 13,05%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 26,89% contre 73,11%).

12:32 - Les résultats des dernières élections, un repère pour les législatives 2024 à Maisons-Alfort ? Au niveau local, le résultat de la formation incarnée par Jordan Bardella lors de ces élections législatives sera très instructif. Le RN ratait complètement la première marche dans la commune de Maisons-Alfort il y a deux ans, lors des élections législatives, avec 5,6% au premier tour, contre 44,24% pour Michel Herbillon (Les Républicains), Maisons-Alfort votant pour la 8ème circonscription du Val-de-Marne. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la première place aux concurrents estampillés Les Républicains (64,88% contre 35,12% pour le RN). Michel Herbillon conservait donc son avance sur place.

11:02 - Maisons-Alfort : démographie et socio-économie impactent les élections législatives En pleine campagne électorale législative, Maisons-Alfort se présente comme une commune dynamique et animée. Avec ses 32,87% de cadres supérieurs pour 58 068 habitants, cette agglomération possède une certaine vigueur économique. Avec 4 884 entreprises, Maisons-Alfort permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans l'agglomération, 16,75% des résidents sont des enfants, et 20,04% ont plus de 60 ans, ce qui pourrait agir sur les orientations politiques en matière d'instruction et de soins de santé. Maisons-Alfort incarne une communauté diversifiée, avec ses 5 614 résidents étrangers, enrichissant la dimension sociale et culturelle de la ville. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 36 228 €/an, la commune ambitionne plus de prospérité. Maisons-Alfort incarne la vitalité et l'authenticité d'un pays en mouvement.

09:32 - Coup d'envoi des législatives à Maisons-Alfort : la participation en question Qu'en sera-t-il de l'abstention ce dimanche, lors des élections législatives à Maisons-Alfort (94700) ? Pour mémoire, dans la ville, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 45,0% au premier tour et seulement 46,23% au deuxième tour. En avril 2022, à l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 22,1% des votants de la ville. L'abstention était de 26,98% au deuxième tour. La hausse des prix du quotidien qui plombe les finances des foyers français, combinée avec les inquiétudes engendrées par le conflit militaire entre la Palestine et Israël, sont par exemple susceptibles d'avoir des conséquences sur la stratégie de vote des électeurs de Maisons-Alfort.