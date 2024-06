Résultat des législatives à Marçay : l'élection 2024 en direct

14:32 - Emmanuel Macron en tête à Marçay lors de la présidentielle 2022

C'est probablement le choix du président de la République qui nous en apprend le plus sur le bord politique des habitants d'une commune. Avec 23,11%, c'est un score trop maigre qu'avait fait Marine Le Pen à Marçay au premier tour de l'élection du président de la République il y a deux ans. La patronne du Rassemblement national était battue par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à 30,06% et 24,02% des votes. Le deuxième tour de scrutin ne sourira pas plus à Marine Le Pen, Emmanuel Macron s'imposant avec 61,35% contre 38,65% pour Le Pen.