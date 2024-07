Résultat des législatives 2024 à Coulombiers (86600) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:58 - 28,45% pour la gauche à Coulombiers Quelle part des Français votera pour le Nouveau Front populaire, alliant la France isoumise, le Parti socialiste, Europe-Ecologie, le Parti communiste et d'autres, et annoncé comme plus proche du Rassemblement national dans les derniers sondages juste avant ce second tour ? Les 28% des suffrages obtenus à l'échelle nationale sont encourageants. A l'occasion du premier tour des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part attiré 28,45% des bulletins à Coulombiers. Un chiffre qui a fortement progressé par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022 (+6 points).

20:58 - 16 points grapillés en 2 ans par le RN à Coulombiers L'écart entre les résultats du RN aura été bien plus large en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, quasiment le double. La progression du parti, qui se chiffre déjà à 16 points à Coulombiers entre sa part de voix des législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le mouvement lepéniste semble en effet être monté encore plus rapidement au niveau local qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses prétendants plutôt 15 points de plus il y a une semaine qu'en 2022. Il n'est pas impossible que le RN l'emportera ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Un second tour qui avait souri au bloc présidentiel la dernière fois Le nombre de votes en faveur de la formation de Jordan Bardella ce dimanche soir sera ainsi un enseignement majeur à l'échelle locale pour le second tour de ces législatives 2024. Le Rassemblement national peut-il l'emporter cette fois à Coulombiers, dans ce scénario très différent de 2022 ? Lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, à l'époque, le RN parvenait également à tirer son épingle du jeu à Coulombiers. Dans la commune, c'est Eric Soulat qui prenait d'entrée la première place au premier tour avec 25,99%. C'est finalement Pascal Lecamp (Ensemble ! - Majorité présidentielle) qui avait pris l'avantage chez les électeurs de Coulombiers au second tour, avec 51,79%, devant son adversaire Rassemblement National à 48,21%.

20:05 - Le RN en pôle position des législatives 2024 à Coulombiers D'après les projections des sondeurs diffusées juste avant le second tour, l'extrême droite devrait décrocher entre 210 et 250 sièges au terme des élections législatives. L'attelage LFI, PS, EELV, PCF devrait accaparer entre 170 et 200 sièges. De leur côté, les candidats suivant toujours Emmanuel Macron préserveraient jusqu'à 120 sièges. Il faudra bien évidemment prendre en compte les particularités des territoires. Avec 41,19% des votes, Eric Soulat (Rassemblement National) a pris la tête à Coulombiers, dimanche 30 juin dernier à l'occasion du 1er round des législatives. En seconde place, Gisèle Jean (Nouveau Front populaire) glanait 28,45%. A la troisième place, Pascal Lecamp (Ensemble ! - Majorité présidentielle) recevait 27,05% des votants. La première place était la même à l'échelle de la circonscription complète, Eric Soulat rassemblant cette fois 40,82%, devant Pascal Lecamp avec 30,18% et Gisèle Jean avec 26,73%.

19:21 - Etude comparative de l'abstention à Coulombiers aux dernières élections L'observation des résultats des rendez-vous électoraux précédents permet de cerner davantage le vote des habitants de cette commune. Comme expliqué dans le précédent post, le taux d'abstention au premier round des élections législatives à Coulombiers était de 32,07%, plus bas de 16 points que celui des dernières élections européennes. Durant le scrutin européen de début juin, 48,11% des électeurs de Coulombiers (86) avaient en effet refusé de se rendre à leur bureau de vote, contre une abstention de 43,9% pour les élections européennes de 2019. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà examinée dimanche dernier. Elle s'élevait à 25,9% à 12 heures et 59,4% à 17 heures pour le premier tour.

18:35 - La participation est attendue autant que les résultats des législatives à Coulombiers À Coulombiers, l'un des facteurs cruciaux de ce scrutin législatif 2024 est le niveau de participation. Dans la commune, le taux d'abstention lors du 1er tour des législatives 2024 était de 32,07%. Lors du premier tour de la dernière présidentielle, 18,66% des inscrits sur les listes électorales de la commune avaient boudé les urnes. L'abstention était de 22,12% au deuxième tour. En comparaison, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 52,35% au premier tour. Au deuxième tour, 50,4% des citoyens ne se sont pas déplacés. La flambée des prix des matières premières qui alourdit le budget des familles, cumulée avec les craintes engendrées par la guerre en Ukraine, seraient de nature à ramener les citoyens de Coulombiers dans les bureaux de vote.

17:29 - Coulombiers : démographie et socio-économie impactent les élections législatives Dans la commune de Coulombiers, la population aura-t-elle un impact sur les résultats des législatives ? La pyramide démographique peut avoir un effet sur les orientations des politiques, notamment en matière d'instruction et de santé. Dans le village, 33% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 6,37% sont des personnes âgées. Le pourcentage de ménages ne possédant aucune voiture (14,15%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 416 électeurs sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (6,94%) met en évidence des impératifs de suivi familial, et le taux de salariés en CDD (5,56%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Coulombiers mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 29,1% des résidents sans diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'éducation.