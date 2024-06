En direct

19:47 - Que vont décider les supporters de la gauche à Marcigny ? La tendance à gauche est aussi à considérer lors de ces élections législatives, avec une inconnue : le choix de ceux qui avaient voté pour la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes), décisive lors des dernières législatives, mais qui n'existe plus aujourd'hui. Le Nouveau Front populaire, qui se cherche quant à lui un leader, est un saut dans le vide. A l'occasion du premier tour des dernières législatives, il y a deux ans, la candidature Nupes avait obtenu 18,37% des bulletins dans la localité. Un score à affiner avec les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle précédente, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. La liste Place-Publique menée par Raphaël Glucksmann et alliée du PS a plus récemment atteint 13,46% à Marcigny pour le tour unique des européennes. Reste que dans la cité, il faudra aussi assimiler les 3,03% de la liste de Manon Aubry (LFI), les 3,48% de Marie Toussaint (EELV) et les 2,72% de Léon Deffontaine (Parti communiste). En d'autres termes, un cumul de 21% cette fois.

18:42 - L'extrême droite a lourdement progressé à Marcigny en 5 ans Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. L'avancée du RN, qui s'élève déjà à 15 points à Marcigny entre son score des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement semble en effet avoir progressé plus vite à l'échelle de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. En extrapolant, on peut conclure que le RN sera à près de 20% dans la localité ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Il y a trois semaines, la victoire du RN à Marcigny Le résultat de ce dimanche 30 juin va certainement plus s'approcher de l'équilibre établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. 36,01% des voix se sont en effet portées vers le Rassemblement national de Jordan Bardella début juin, aux élections européennes à Marcigny, contre Valérie Hayer à 16,19% et Raphaël Glucksmann à 13,46%. Le RN s'est affiché en tête avec pas moins de 238 votants de Marcigny.

14:32 - Quels ont été les résultats finaux de la présidentielle à Marcigny ? C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Marcigny lors du premier tour de la présidentielle avec 31,09%, dépassant Marine Le Pen. La candidate du RN obtenait 23,73%. La troisième et la quatrième places revenaient à Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec 14,41% et 7,04% des suffrages. Et la cheffe du RN n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour, avec 43,15% contre 56,85%.

12:32 - Quel verdict dans les urnes lors des législatives il y a deux ans à Marcigny ? Le résultat des législatives 2024 à l'échelle locale sera observé avec le prisme de la dynamique RN, comme au niveau national. Avec 14,47% à Marcigny, le Rassemblement national avait été distancé par les 39,02% du binôme Les Républicains au premier tour des législatives 2022. La commune ne comptant qu'une seule circonscription sur son territoire, la 2ème circonscription de la Saône-et-Loire. Au second round, c'est encore Josiane Corneloup qui glanera le plus de votes, avec 66,90% sur la seule circonscription couvrant les lieux.

11:02 - Comprendre l'électorat de Marcigny : un regard sur la démographie locale Dans la ville de Marcigny, les électeurs auront-ils un impact sur les résultats des élections législatives ? Avec une densité de population de 221 hab/km² et un pourcentage de chômeurs de 12,69%, le marché du travail et les questions d'habitat sont des sujets prédominants. Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (62,16%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 627 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (22,73%) révèle la nécessité d'un soutien familial, alors que le taux de salariés en CDD (9,5%) indique des enjeux de sécurité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Marcigny mettent en avant une diversité de qualifications, avec 52,37% des habitants non diplômés, cela souligne l'importance d'investir dans l'éducation.

09:32 - Retour sur l'abstention aux législatives précédentes à Marcigny À Marcigny (71110), l'un des facteurs décisifs de ce scrutin législatif sera à n'en pas douter le taux de participation. Pour mémoire, dans la localité, l'abstention aux législatives 2022 atteignait 49,76% au premier tour. Au deuxième tour, 51,28% des citoyens ne se sont pas déplacés. Peut-on pronostiquer l'abstention pour les élections législatives à Marcigny ? Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà examinée il y a deux ans. Elle s'élevait à 18,4% à 12 heures et seulement 39,4% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. Il y a 2 ans, pour le premier tour de la présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 24,42% des inscrits sur les listes électorales de la localité. L'abstention était de 26,89% au second tour.