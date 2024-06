En direct

19:51 - Sur qui vont se diriger les voix de la Nupes à Marly-la-Ville ? Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés s'était imposée comme une force politique majeure lors des dernières élections législatives, mais a disparu aujourd'hui, c'est le Front populaire qui se présente pour ces élections. Ce qui rend très flou le vote de gauche ce dimanche. Raphaël Glucksmann avait obtenu 9,11% à Marly-la-Ville pour ces élections continentales. Reste que dans la commune, il faudra aussi tenir compte des 14,78% de la liste de Manon Aubry (La France insoumise), les 4,71% de Marie Toussaint (EELV) et les 3,29% de Léon Deffontaine (PCF). Autrement dit un cumul tournant autour des 30% sur place. A l'issue du premier tour des élections des députés à Marly-la-Ville, le binôme Nupes avait par ailleurs obtenu 28,68% des votes dans la localité, un score supérieur à son résultat national. Un score à mettre en perspective enfin avec les 32% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle quelques semaines plus tôt (25,48% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,19% pour Yannick Jadot, 3,35% pour Fabien Roussel et 1,12% pour Anne Hidalgo). Quelle part optera pour le Nouveau Front populaire, alliant les insoumis, socialistes, écologistes, communistes et autres, et annoncé comme très proche de la majorité par les sondeurs lors de ces élections législatives ?

18:42 - Le RN a nettement séduit à Marly-la-Ville Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais quelques conclusions s'imposent tout de même. Ce sont déjà 13 points qui ont ainsi été pris par le RN dans la localité entre sa part de votes des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une paille. Il y a donc des raisons de penser que le RN finisse à près de 30% ou plus à Marly-la-Ville ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Le RN à 37,2% à Marly-la-Ville le 9 juin Ce qu'ont dit les dernières élections il y a quelques semaines résonne sans doute encore plus fort dans les têtes. Dans le détail en effet, la liste du Rassemblement national, qui avait comme guide un certain Jordan Bardella, a remporté les élections européennes à Marly-la-Ville. L'extrême droite glanait 37,2% des votes, soit 735 voix, contre Manon Aubry à 14,78% et Valérie Hayer à 11,74%.

14:32 - En 2022, qui aurait été déclaré président selon les élections de Marly-la-Ville ? La préférence des habitants d'une commune se reflète bien souvent le plus visiblement dans le choix fait lors de l'élection suprême. Elément saillant : le RN avait affiché au premier tour un meilleur résultat aux législatives à Marly-la-Ville que Marine Le Pen en personne lors de la présidentielle. Elle avait accumulé 25,86% au premier tour sur place. Elle avait alors surpassé Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, crédités chacun de 25,48% et 24,23%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 46,26% contre 53,74%).

12:32 - Que peuvent signifier les scores des législatives 2022 pour Marly-la-Ville ? Aux législatives en 2022 à Marly-la-Ville, le RN terminait à la deuxième place, 26,21% des électeurs s'étant tournés vers son binôme, contre 28,68% pour Arnaud Le Gall (Nupes) au premier tour. Au tour suivant, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la ville, laissant de nouveau le premier rang au binôme LFI-PS-PC-EELV (52,41%). Arnaud Le Gall conservait donc son avance sur place.

11:02 - Marly-la-Ville : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections La structure démographique et socio-économique de Marly-la-Ville détermine les préoccupations et les intérêts des électeurs, influençant ainsi les résultats des législatives. Dans la ville, 38% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 19,96% de 60 ans et plus. La pyramide démographique pourrait agir sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Le taux de ménages possédant au moins une voiture (88,28%) montre le poids des questions de transport et d'environnement dans les préoccupations des 1 770 votants. D'autres part, la présence d'une population étrangère de 4,82% et d'une population immigrée de 9,01% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Les données sur l'éducation à Marly-la-Ville mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 20,84% des résidents titulaires du seul baccalauréat. La France devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.

09:32 - Perspectives de la participation aux dernières législatives à Marly-la-Ville À Marly-la-Ville, l'un des critères principaux des élections législatives sera incontestablement le niveau d'abstention. Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage de participation aux législatives 2022 atteignait 43,94% au premier tour et seulement 43,47% au second tour. Peut-on pronostiquer la participation cette année à Marly-la-Ville ? Il y a deux ans, au second tour de l'élection présidentielle, le taux de participation avait atteint 69,84% des inscrits sur les listes électorales de la commune, contre une participation de 75,02% au premier tour, soit 3 021 personnes. L'inflation dans le pays et son impact sur le moral des Français sont en mesure d'avoir un impact sur la stratégie de vote des habitants de Marly-la-Ville.