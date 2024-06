Résultat des législatives à Marly-le-Roi : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - À Marly-le-Roi, quelles sont les options de reports des voix de gauche ? Une autre incertitude de ces législatives sera celle du choix des électeurs de gauche après l'avènement du Front populaire, un an après l'éclatement de la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes). Le jour du premier tour des dernières législatives, il y a deux ans, la candidature Nupes avait glané 24,29% des voix dans la commune. A l'issue des européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann a obtenu 18,68% à Marly-le-Roi. Mais on peut en revanche remonter ce résultat à 31% pour la gauche pour ces législatives dans la ville, la part de voix du leader de la liste PS-Place Publique étant à gonfler avec celles de la LFI Manon Aubry (7,24%), de Marie Toussaint (6,52%) et enfin du communiste Léon Deffontaine (0,92%).

18:42 - Comment s'en sort le Rassemblement national avant les législatives à Marly-le-Roi ? Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Si on tient compte de la progression du Rassemblement national lors des dernières élections au niveau national, soit huit points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le score du candidat RN devrait s'élever à environ 16% à Marly-le-Roi. Un chiffre qui paraît logique compte tenu des électeurs également arrachés par le parti dans la ville en 5 ans : une hausse de 6 points qui peut toujours grimper.

15:31 - Jordan Bardella défait à Marly-le-Roi lors des élections du 9 juin Il y a une élection qui est depuis venue tourner la page. Même si certaines communes échappent à la règle... Le trio de tête des récentes européennes à Marly-le-Roi, en effet, était composé de la liste de Jordan Bardella en troisième position, avec 15,48% des bulletins, devancée par la liste de Raphaël Glucksmann avec 18,68% et enfin la liste de Valérie Hayer avec 22,25%, en tête dans la localité.

14:32 - Marly-le-Roi avait voté Macron au premier tour de la dernière présidentielle C'est certainement le choix du locataire de l'Elysée qui nous éclaire le plus sur le bord politique des habitants d'une commune. On remarque que le Rassemblement national avait affiché au premier tour un résultat plus élevé aux législatives 2022 dans la commune que Marine Le Pen elle-même lors de la présidentielle. Elle avait rassemblé 10,31% au premier tour dans la ville. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Emmanuel Macron en tête avec 40%, suivi donc de Jean-Luc Mélenchon avec 17,2% et Marine Le Pen avec 10,31%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 23,04% contre 76,96%).

12:32 - Une majorité présidentielle encore favorite ce dimanche ? Au moment de fournir ou non une majorité à la France il y a deux ans, le Rassemblement national trébuchait au premier tour dans la ville de Marly-le-Roi, grappillant 8,81% des voix sur place, contre 42,54% pour Marie Lebec (Ensemble !). Marly-le-Roi se tournera d'ailleurs encore vers Marie Lebec au second tour, finalement à la première place localement avec 67,16%.

11:02 - Marly-le-Roi aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux La composition démographique et le contexte socio-économique de Marly-le-Roi contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les législatives. Avec une densité de population de 2512 hab par km² et 46,54% de population active, peut-on s'attendre à une plus forte mobilisation des électeurs ? Le pourcentage de chômeurs à 8,17% peut agir sur les inquiétudes des habitants en ce qui concerne les mesures sur le travail. Le taux important de cadres, atteignant 40,53%, est révélateur d'une population possédant un niveau d'éducation élevé. De surcroît, la présence d'une population immigrée de 10,49% et d'une population étrangère de 6,83% indique les défis des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Le taux d'étudiants, évalué à 7,14% à Marly-le-Roi, met en relief la présence d'une population jeune et dynamique qui se soucie de l'accès à l'emploi après les études.

09:32 - C'est l'heure de voter à Marly-le-Roi : les législatives débutent Au cours des dernières années, les 17 010 habitants de cette ville ont révélé leurs préférences de vote. Début juin, durant les élections européennes, le pourcentage d'abstention atteignait 39,32% des inscrits sur les listes électorales de Marly-le-Roi, contre une abstention de 40,06% en 2019. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 43,07% au premier tour et seulement 46,76% au second tour. Qu'en sera-t-il cette année à Marly-le-Roi ? Il y a deux ans, au second tour de la dernière élection présidentielle, 23,09% des personnes aptes à voter dans la ville avaient déserté les urnes. L'abstention était de 19,77% au premier tour.