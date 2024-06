Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, quelques conclusions s'imposent tout de même. L'étiquette Rassemblement national devrait se situer à 10% à Marnes-la-Coquette lors du premier tour de ces législatives si la tendance décrite par les européennes se reproduit localement. Le Rassemblement national est même crédité d'environ 33% des suffrages dans l'Hexagone, soit 15 points de plus qu'il y a deux ans. Un surplus à ajouter aussi à son résultat dans la ville ce dimanche 30 juin ? La projection est facile, mais cela reste cohérent compte tenu de la progression du mouvement dans la zone. En cinq ans seulement, entre la candidature de Bardella en 2019 et celle de 2024, le RN a en effet déjà gagné 5 points dans la municipalité.

Revenir quelques semaines en arrière apparaît comme encore plus évident au moment d'appréhender le scrutin de ce dimanche 30 juin. Donné gagnant par les sondages, Jordan Bardella a buté contre un mur en effet aux élections européennes 2024 sur place. La tête de liste a achevé la campagne loin derrière, avec 11,74%, contre Valérie Hayer avec 26,74% et François-Xavier Bellamy avec 22,91%.

14:32 - 45,98% pour Emmanuel Macron au premier tour de l'élection présidentielle à Marnes-la-Coquette

Le bord politique des habitants d'une commune transparait bien souvent le plus dans le résultat de l'élection à la présidence de la République. Lors de l'élection du locataire de l'Elysée, le scénario était morose pour le RN et sa candidate Marine Le Pen, avec un Emmanuel Macron en tête grâce à 45,98% au premier tour, devant Éric Zemmour avec 15,23%. Marine Le Pen ne récoltait pour sa part que 6,45%. Le second tour de scrutin ne sera pas non plus victorieux pour la candidate du RN, Emmanuel Macron terminant à 79,46% contre 20,54% pour Le Pen.