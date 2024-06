Résultat des législatives à Martel : l'élection 2024 en direct

La présidentielle est certainement la référence pour estimer une tendance politique locale. Ce sont Emmanuel Macron avec 29,57% et Jean-Luc Mélenchon avec 20,82% qui avaient pris la tête lors du premier tour de l'élection du président de la République à Martel. Celle qui atteignait pour la deuxième fois le second tour au niveau national ne finissait ici qu'avec 18,46% des voix. Et Marine Le Pen n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 38,69% contre 61,31%.

11:02 - Martel : démographie et socio-économie impactent les élections législatives

Comment les habitants de Martel peuvent-ils influencer les résultats des législatives ? La jeunesse et les demandeurs d'emploi sont des segments démographiques cruciaux dans la commune, avec près de 23% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 10,99%. Qui plus est, le pourcentage de ménages propriétaires (72,35%) met en relief le poids des thématiques concernant l'habitat et l'urbanisme. Le taux de ménages ne disposant d'aucune voiture (41,57%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 825 votants sur des problématiques de transport et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (14,13%) révèle des besoins d'accompagnement familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (9,15%) indique des défis de sécurité du travail. Un pourcentage de résidences secondaires de 24,54%, comme à Martel, indique la présence d'une population plus aisée. Les difficultés du marché immobilier local peuvent aussi être des enjeux électoraux significatifs dans la région.