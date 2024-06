Résultat des législatives à Martigues : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:53 - Pas vraiment d'évolution pour la gauche depuis les dernières législatives à Martigues La Nupes, qui a déjà vécu, va-t-elle voir ses électeurs de l'époque se tourner vers la nouvelle alliance à gauche lors de ces nouvelles élections ? La liste PS-Place publique menée par Glucksmann avait atteint 9,53% à Martigues début juin. Un chiffre qui devrait croître à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, puisque la nouvelle coalition s'élève virtuellement à 30% cette fois, en faisant la somme des résultats de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). La somme des suffrages n'est pas négligeable : lors du premier tour des élections du Parlement il y a deux ans, à Martigues, le binôme Nupes avait par ailleurs obtenu 36,58% des votes dans la commune. Une somme à compléter enfin avec les 33% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (24,65% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,13% pour Yannick Jadot, 5,05% pour Fabien Roussel et 1,09% pour Anne Hidalgo).

18:42 - 11 points arrachés en 5 ans par l'extrême droite à Martigues Que peut-on retenir de cet ensemble de statistiques ? L'évolution du RN, qui se monte déjà à 11 points à Martigues entre les européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti de Marine Le Pen semble en effet être monté plus rapidement à l'échelle locale qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus en 2024 qu'en 2019. A ce rythme, on peut imaginer que le RN sera à près de 38% voire plus ici ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - 41,69% pour la liste de Jordan Bardella à Martigues au début du mois Le résultat de celui ou celle qui a gagné les dernières élections il y a quelques jours va résonner encore plus fort dans les esprits ce dimanche 30 juin. C'est en effet la liste Bardella qui s'est imposée aux élections européennes 2024 à Martigues, avec 41,69% des bulletins dans l'urne devant la liste dirigée par Manon Aubry avec 11,93%, qui avait elle-même devancé Raphaël Glucksmann avec 9,53%.

14:32 - Martigues avait voté Le Pen lors de la dernière présidentielle La préférence des habitants d'une ville se reflète sans doute le plus visiblement dans le résultat de la présidentielle. On remarque que le Rassemblement national avait récolté au premier tour un résultat plus fort aux législatives il y a deux ans à Martigues que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection du président de la République, puisqu'elle avait engrangé 30,28% au premier tour sur place. Elle avait alors surpassé Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, obtenant chacun 24,65% et 18,07%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au second tour (avec 54,93% contre 45,07%).

12:32 - Pierre Dharréville (Nouvelle union populaire écologique et sociale) devant ses concurrents lors des législatives il y a deux ans à Martigues Le résultat du scrutin législatif le plus récent peut sembler un enseignement clé au moment de l'élection du jour. Il y a deux ans, lors des législatives à Martigues, le RN arrivait à la deuxième place sur le podium, 30,7% des habitants passés par le bureau de vote ayant choisi de faire confiance à son binôme, contre 36,58% pour Pierre Dharréville (LFI-PS-PC-EELV) au premier tour. Au tour suivant, il avait encore échoué dans la ville, laissant de nouveau la première place au binôme LFI-PS-PC-EELV avec 52,67%. Pierre Dharréville remportait donc cette élection sur place.

11:02 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Martigues La composition démographique et la situation socio-économique de Martigues façonnent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les élections législatives. La jeunesse et les demandeurs d'emploi sont des groupes démographiques essentiels dans l'agglomération, avec près de 32% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 14,58%. Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (74,27%) montre le poids des questions de transport et d'aménagement routier dans les interrogations des 15 817 votants. D'autres part, la présence d'une population étrangère de 6,80% et d'une population immigrée de 9,75% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les données sur l'instruction à Martigues mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 17,18% des résidents ayant obtenu seulement le bac par exemple. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur le taux d'abstention.

09:32 - Les premiers chiffres de la participation vont tomber ce midi, qu'en est-il à Martigues ? Afin de se faire une idée du vote des citoyens de cette commune, il faut étudier les résultats des derniers scrutins électoraux. Lors des élections européennes de début juin, 50,81% des inscrits sur les listes électorales de Martigues avaient pris part au vote. La participation était de 51,45% en 2019. Pour rappel, dans la commune, le taux de participation aux législatives 2022 atteignait 44,26% au premier tour. Au deuxième tour, 45,08% des citoyens se sont déplacés. Peut-on pronostiquer la participation cette année à Martigues ? A l'échelle nationale, la participation était déjà un sujet central il y a deux ans. Elle atteignait 18,4% à 12 h et seulement 39,4% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017.