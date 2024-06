Résultat des législatives à Matoury : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:53 - À Matoury, qui va faire main basse les voix de la Nupes ? Alors que la Nouvelle union populaire et sociale s'était imposée comme une force politique majeure lors des élections législatives précédentes, mais n'existe déjà plus aujourd'hui, c'est le Front populaire qui s'avance pour ces élections. Ce qui laisse planer le doute sur le vote de gauche dans les isoloirs. Or il n'y avait pas de candidat de la Nupes aux législatives 2022 à Matoury. On trouvait un ticket Régionaliste sur la première marche au premier tour, avec 45,62% des bulletins. La gauche ne faisait pas mieux au second tour puisque c'est Jean-Victor Castor (Régionaliste ) qui l'emportait. La liste PS-Place publique portée par Raphaël Glucksmann a plus récemment atteint 9,88% à Matoury pour les élections continentales. Mais ce sont 34% que peut en revanche viser la gauche cette fois, la part de voix du leader Place Publique étant à renforcer avec celles de l'insoumise Manon Aubry (17,04%), de l'écologiste Marie Toussaint (7,16%) et enfin de Léon Deffontaine (1,4%).

18:42 - Matoury compte parmi les rares zones où le RN na pas avancé ces 5 dernières années Alors que tirer de cette masse de données ? À Matoury, on note que le RN n'a pas gagné de terrain lors des européennes entre 2019 et 2024, Jordan Bardella obtenant en effet 32,19% au terme du précédent vote européen et 30,21% le 9 juin dernier. Ce contexte tranche avec ce que les Français ont constaté au niveau national, avec près de huit points ajoutés pour le RN entre les dernières européennes et le scrutin de juin.

15:31 - Matoury dans la moyenne nationale concernant Bardella le 9 juin dernier Rappeler l'épilogue du tout dernier test électoral nous semble aussi avisé au moment d'appréhender le scrutin de ce dimanche 30 juin. Le résultat de la liste du RN, avec Jordan Bardella tête de liste aux européennes de juin, était en effet au plus haut à Matoury, à 30,21%. L'extrême droite a alors doublé Manon Aubry à 17,04% et Raphaël Glucksmann à 9,88%.

14:32 - Une longueur d'avance pour Jean-Luc Mélenchon à Matoury au premier tour de l'élection présidentielle C'est incontestablement le choix du président de la République qui est le meilleur révélateur sur l'inclinaison des habitants d'une commune. On remarque que le Rassemblement national avait enregistré au premier tour un résultat plus élevé aux législatives 2022 dans la commune que Marine Le Pen en personne lors de l'élection présidentielle, puisqu'elle avait accumulé 19,15% au 1er tour sur place. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Jean-Luc Mélenchon en tête avec 53,7%, suivi donc de Marine Le Pen avec 19,15% et Emmanuel Macron avec 12,03%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 66,48% contre 33,52%).

12:32 - Qu'avaient dit les législatives il y a deux ans à Matoury ? Lors des dernières législatives, le RN était en échec au premier tour dans la ville de Matoury, grappillant 5,15% des voix sur place, contre 45,62% pour Yvane Goua (Régionaliste). Un seul candidat était au second tour, une particularité qui offrait 100% à ce dernier sur place !

11:02 - Matoury : législatives et dynamiques démographiques Dans la ville de Matoury, les habitants exercent-ils une influence sur le résultat des législatives ? Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 27,5% et une densité de population de 236 hab/km², le marché du travail et les questions de logement sont des sujets prédominants. Un revenu moyen par foyer fiscal de 19 466 €/an peut être révélateur de disparités financières locales. Enfin, la présence d'une population immigrée de 32,31% et d'une population étrangère de 36,78% fait ressortir les enjeux des politiques migratoires et d'intégration en France. Le taux d'étudiants, évalué à 9,41% à Matoury, met en exergue la présence d'une population jeune et éduquée, susceptible de stimuler l'innovation et la créativité dans la région.

09:32 - Matoury : quel était le pourcentage de participation aux législatives ? Comment ont voté le plus souvent les électeurs de cette ville lors des rendez-vous électoraux précédents ? Début juin, lors des européennes, 14 086 personnes en capacité de participer à une élection à Matoury avaient pris part à l'élection (soit 9,32%). La participation était de 14,06% en 2019. Pour mémoire, dans la ville, la participation aux législatives 2022 s'élevait à 25,42% au premier tour. Au deuxième tour, 30,09% des votants se sont déplacés. Pour le premier tour de l'élection présidentielle, sur les 13 275 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 41,46% avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 44,73% au second tour, ce qui représentait 5 937 personnes.