En direct

19:52 - La gauche aussi dans le groupe de tête à Mauges-sur-Loire pour ces élections législatives ? La tendance à gauche est aussi à regarder de près lors de ces élections législatives, puisqu'on attend les intentions de ceux qui avaient voté pour la Nupes, décisive lors des dernières législatives, mais qui n'existe plus aujourd'hui. Le Nouveau Front populaire, qui se cherche quant à lui un leader, a des chances d'en attirer une part. Lors des européennes, la liste de Raphaël Glucksmann a obtenu 13,46% à Mauges-sur-Loire. Mais ce sont 25% que peut en revanche briguer la gauche, la part de voix du leader PS-Place Publique étant à réévaluer avec celles de Manon Aubry (4,58%), de Marie Toussaint (6,58%) et enfin du PCF Léon Deffontaine (2,04%). Le total n'est pas négligeable. Lors du premier tour des élections des députés en 2022, à Mauges-sur-Loire, le binôme Nupes avait par ailleurs glané 23,37% des votes dans la commune. Une performance à affiner enfin avec les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

18:42 - L'extrême droite a vivement progressé à Mauges-sur-Loire en 5 ans Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. L'évolution du RN, qui s'élève déjà à 11 points à Mauges-sur-Loire entre les européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti lepéniste semble en effet avoir progressé plus rapidement au niveau local qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus en 2024 qu'en 2019. A ce rythme, on peut penser que le RN sera tout proche des 30% dans la localité ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un 28,46% dans la moyenne nationale pour Jordan Bardella à Mauges-sur-Loire aux européennes Regarder un peu moins loin en arrière semble plus que jamais logique au moment d'analyser le scrutin de ce 30 juin. 28,46% des suffrages se sont en effet dirigés vers le RN de Jordan Bardella début juin, aux européennes à Mauges-sur-Loire, devant Valérie Hayer à 22,96% et Raphaël Glucksmann à 13,46%. Le mouvement eurosceptique a fini premier avec pas moins de 2028 habitants de Mauges-sur-Loire passés par les bureaux de vote.

14:32 - Mauges-sur-Loire avait voté Macron au premier tour de l'élection présidentielle C'est probablement le choix de celui qui va présider la France qui en dit le plus sur les préférences des habitants d'une commune. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en première position à Mauges-sur-Loire lors du premier tour de la présidentielle avec 39,67%, devant Marine Le Pen. La cheffe de file du RN obtenait 20,27%. Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot se contentaient des troisième et quatrième places- avec respectivement 15,41% et 5,12% des suffrages. Et Marine Le Pen échouait aussi au second tour, avec 32,99% contre 67,01%.

12:32 - Quel score à Mauges-sur-Loire pour le bloc présidentiel aux législatives 2024 ? Lors des législatives 2022, le RN était en échec au premier tour dans la commune de Mauges-sur-Loire, grappillant 17,46% des voix sur place, contre 31,82% pour Nicole Dubre Chirat (La République en Marche). Et le second tour ne fera que le confirmer avec encore Nicole Dubre Chirat (La République en Marche) finalement en tête localement.

11:02 - Les défis socio-économiques de Mauges-sur-Loire et leurs implications électorales La composition démographique et la situation socio-économique de Mauges-sur-Loire contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les législatives. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 8,4% peut avoir un effet sur les attentes des habitants quant aux mesures sur l'emploi. Avec 44,18% de population active et une densité de population de 470 hab/km², ces chiffres pourraient favoriser un engagement électoral plus important. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (80,92%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 7 107 votants sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,85%) met en évidence des besoins de soutien familial, et le taux de salariés en CDD (9,19%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Mauges-sur-Loire mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 16,75% des résidents ont obtenu seulement le bac par exemple. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle du pays.

09:32 - Participation à Mauges-sur-Loire : que retenir des précédentes élections ? Ce 30 juin 2024, lors des législatives à Mauges-sur-Loire (49110), qu'en sera-t-il de la participation ? Pour rappel, dans l'agglomération, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 49,38% au premier tour et seulement 48,53% au second tour. En avril 2022, au second tour de la dernière élection présidentielle, 79,98% des électeurs inscrits dans l'agglomération avaient participé au vote. Le taux de participation était de 79,23% au premier tour, soit 11 385 personnes. L'inflation dans le pays pourrait en effet ramener les citoyens de Mauges-sur-Loire dans les bureaux de vote.