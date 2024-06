Résultat des législatives à Mazerolles : l'élection 2024 en direct

En direct

14:54 - À Mazerolles, les résultats des dernières législatives aussi convaincants aujourd'hui ? Le score obtenu par Jordan Bardella ce soir va être le déterminant pour cette élection 2024 à l'échelle locale. Aux législatives en 2022 à Mazerolles, le RN arrivait à la deuxième place, 21,43% des habitants passés par les urnes étant convaincus par son binôme, contre 32,47% pour David Habib (Divers gauche) au premier tour. Au second, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant de nouveau la victoire au binôme Divers gauche avec 75,47%. David Habib s'imposait donc finalement sur place.

11:02 - L'avenir de la France se dessine aussi à Mazerolles Dans la commune de Mazerolles, la population aura-t-elle un impact sur le résultat des législatives ? Dans le village, 33% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 22,34% ont plus de 60 ans. La répartition démographique pourrait avoir un effet sur les orientations des politiques en matière d'éducation et de soins de santé. Le pourcentage de foyers ne possédant aucune voiture (12,47%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 468 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (16,72%) met en évidence des besoins d'accompagnement familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (7,08%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Mazerolles mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 19,97% des résidents ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques du pays sur l'instruction et l'emploi.

09:32 - Les législatives sont lancées à Mazerolles : scrutin en cours À Mazerolles, l'une des clés des législatives sera indéniablement la participation. Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 51,49% au premier tour et seulement 45,1% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il de la participation à Mazerolles pour les élections législatives 2024 ? Au niveau national, la participation était déjà un sujet majeur en juin 2022. Elle s'élevait à 18,43% le midi et seulement 39,42% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. Lors du second tour de la dernière présidentielle, sur les 903 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 80,77% avaient participé à l'élection. La participation était de 80,95% au premier tour, c'est-à-dire 731 personnes.