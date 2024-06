Résultat des législatives à Mazières-en-Mauges : l'élection 2024 en direct

C'est sans doute le choix de celui qui va présider la France qui est le meilleur révélateur sur l'inclinaison des habitants d'une commune. Marine Le Pen avait été distancée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la cité avec 19,42% contre 45,35% pour Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon et Valérie Pécresse devaient se contenter de la troisième et de la quatrième places avec respectivement 11,65% et 4,02% des voix. Et la patronne du RN n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour, avec 28,72% contre 71,28%.

11:02 - L'avenir de la France se décide aussi à Mazières-en-Mauges

Devant le bureau de vote de Mazières-en-Mauges, les citoyens se regroupent pour choisir leur député. Dotée de 504 logements pour 1 274 habitants, la densité de la commune est de 127 hab par km². Ses 53 entreprises attestent un certain dynamisme. Dans le village, 24,35% de la population est âgée de 14 ans et moins, et 21,58% ont 60 ans et plus, ce qui peut agir sur les orientations des mesures en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Les électeurs, dont 51,16% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Dans cette diversité sociale, près de 42,68% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 328,97 euros pourrait devenir un frein à plus de prospérité. À Mazières-en-Mauges, où les moins de 30 ans représentent 38% de la population, les élections sont l'espoir d'un avenir en communion.