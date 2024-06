Résultat des législatives à Meaux : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:53 - À Meaux, qui va faire main basse les électeurs de la Nupes ? La gauche unie aux dernières législatives faisant déjà partie du passé, qu'adviendra-t-il de électeurs au cours de ces élections de 2024 ? Et surtout, seront-ils vraiment rassemblés en masse par le Nouveau Front populaire ? La liste menée par Raphaël Glucksmann avait obtenu 9,76% à Meaux pour ces élections continentales. Un score qui devrait s'améliorer ce dimanche soir, puisque l'union relookée peut virtuellement se situer à 40% cette fois, en ajoutant les résultats de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). Le niveau est élevé. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Meaux, le binôme Nupes avait par ailleurs enregistré 32,95% des votes dans la localité. Combien voteront pour le Front populaire, soutenu par les insoumis, les socialistes, les écologistes, les communistes et d'autres forces de gauche, et annoncé dans un combat serré avec la majorité dans les intentions de vote ?

18:42 - Les performances du Rassemblement national à Meaux avant les législatives Que conclure des résultats des derniers scrutins ? En regardant la progression du RN qui se dégage des dernières élections européennes au niveau national, soit 8 points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le résultat du Rassemblement national pourrait se situer à environ 30% à Meaux. Un chiffre qui paraît logique compte tenu des suffrages également arrachés par la formation politique sur place depuis 2019 jusqu'à ce mois de juin 2024 et qui correspond en effet à 5 points de parts de voix.

15:31 - Jordan Bardella dans sa moyenne nationale à Meaux au début du mois Revenir quelques semaines en arrière peut sembler également évident au moment de se familiariser avec le scrutin des législatives. Si on se penche sur le détail, 3477 électeurs de Meaux se sont en effet tournés vers la liste Rassemblement national il y a trois semaines, aux élections du Parlement européen. La liste, chapeautée par Jordan Bardella, enregistrait ainsi 28,83% des voix devant Manon Aubry à 26,59% et Valérie Hayer à 9,94%.

14:32 - Jean-Luc Mélenchon en tête à Meaux au premier tour de la présidentielle 2022 L'élection présidentielle est sans doute la principale clé pour juger une tendance politique locale. Lors de l'élection du chef de l'Etat, le scénario était morose pour le RN et sa candidate Marine Le Pen, avec un Jean-Luc Mélenchon en tête grâce à 37,54% au premier tour, devant Emmanuel Macron avec 21,02%. Celle qui fut finaliste à deux reprises au niveau du pays ne finissait ici qu'avec 19,66% des suffrages. C'est finalement un certain Emmanuel Macron qui finira victorieux à 60,82% contre 39,18% pour Le Pen au second round sur place.

12:32 - Qu'avaient dit les législatives en 2022 à Meaux ? Le résultat du RN sera l'observation majeure à l'échelle locale pour ces élections. Au premier tour des législatives 2022, Meaux, couverte par la 6ème circonscription de Seine-et-Marne, verra le binôme Nupes s'imposer avec 32,95%, alors que le RN sera distancé à 17,96%. A l'issue du second tour, c'est encore Valérie Delage qui va remporter le plus de votes, avec 59,99% sur la seule circonscription recouvrant la zone.

11:02 - Dynamique électorale à Meaux : une analyse socio-démographique Dans la ville de Meaux, une variété de données démographiques et socio-économiques impactent le résultat des élections législatives. Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 14,93% et une densité de population de 3593 hab/km², le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des inquiétudes majeures. Un salaire moyen mensuel net de 2165,51 euros/mois peut être symptomatique de disparités socio-économiques locales. De surcroît, la présence d'une population immigrée de 20,83% et d'une population étrangère de 16,31% indique les défis des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Les données sur l'éducation à Meaux mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 18,14% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur le taux d'abstention.

09:32 - Abstention aux dernières élections législatives à Meaux : un regard approfondi Comment ont voté les habitants de cette ville lors des dernières consultations politiques ? Il y a trois semaines, lors des précédentes européennes, le pourcentage de participation s'élevait à 41,42% des inscrits sur les listes électorales de Meaux (Seine-et-Marne). Le taux de participation était de 39,76% il y a cinq ans. Pour mémoire, dans la ville, le taux de participation aux législatives 2022 atteignait 38,29% au premier tour et seulement 36,92% au second tour. Qu'en sera-t-il pour les législatives à Meaux ? Il y a 2 ans, lors du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage de participation s'était élevé à 61,39% dans la ville, contre un taux de participation de 68,94% au premier tour, c'est-à-dire 19 717 personnes.