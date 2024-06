En direct

19:52 - À Mende, quels pourraient être les reports du score de gauche ? L'autre question qui entoure ces élections législatives 2024 est celle du poids de la gauche après la création du Front populaire, un an après la rupture de la coalition de Mélenchon. La barre est haute : lors du premier tour des élections du Parlement il y a deux ans, à Mende, le binôme Nupes avait en effet glané 24,13% des votes dans la commune. Un chiffre à mettre en perspective avec les 30% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. La liste PS-Place publique emmenée par Glucksmann a plus récemment obtenu 20,21% à Mende pour les élections continentales. Mais on peut en revanche se projeter sur un score de 33% pour la gauche pour ce premier tour dans la commune, la part de voix du chef de file de la liste PS-Place Publique étant à renforcer avec celles de la liste LFI de Manon Aubry (7,34%), de l'écologiste Marie Toussaint (4,94%) ou encore du PCF Léon Deffontaine (2,52%).

18:42 - Le Rassemblement national a vigoureusement avancé à Mende Difficile de résumer clairement cette masse de chiffres. Mais quelques lignes directrices se dégagent… L'avancée du RN, qui se monte déjà à 10 points à Mende entre les européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti lepéniste semble en effet avoir avancé plus rapidement à l'échelle de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. En extrapolant, on peut conclure que le RN sera à près de 15% ici ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un résultat du Rassemblement national dans la moyenne à Mende aux européennes Se pencher sur la dernière expérience électorale nous semble aussi avisé au moment d'analyser le scrutin de ces législatives. Le 9 juin en effet, à Mende, la liste RN, avec un certain Jordan Bardella tête de liste, a battu les autres listes, glanant 28,87% des suffrages contre Raphaël Glucksmann à 20,21% et Valérie Hayer à 13,52%.

14:32 - Mende avait voté Macron au premier tour de l'élection présidentielle La présidentielle est incontestablement la meilleure loupe pour évaluer une préférence politique locale. On remarque que le Rassemblement national avait réalisé au premier tour un pourcentage plus fort aux législatives à Mende que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection du président de la République. Celle-ci avait rassemblé 20,21% au premier tour dans la cité. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Emmanuel Macron en tête avec 26,84%, suivi donc de Jean-Luc Mélenchon avec 21,19% et Marine Le Pen avec 20,21%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au second tour (avec 37,46% contre 62,54%).

12:32 - Le résultat des macronistes déjà déterminant ce dimanche Le résultat des élections législatives à l'échelle locale sera scruté au prisme de la dynamique lepéniste, comme dans le reste du pays. Au moment de donner ou non des députés à la France il y a deux ans, le Rassemblement national ratait la marche au premier tour dans la commune de Mende, grattant 7,92% des votes sur place, contre 29,74% pour Laurent Suau (Ensemble !). A l'issue du second round, c'est en revanche Sandrine Descaves (LFI-PS-PC-EELV) qui glanera le plus de suffrages, avec 50,81% sur la seule circonscription couvrant les lieux.

11:02 - Analyse démographique des élections législatives à Mende A la mi-journée des élections législatives, Mende fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 12 316 habitants, cette ville se présente comme un symbole d'ouverture. La pluralité socio-économique se reflète dans ses 879 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 7 080 foyers fiscaux. Dans la ville, 37% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 8,22% ont 75 ans et plus, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités politiques en matière d'instruction et de soins de santé. Avec 1 203 résidents étrangers, Mende est un exemple de pluriculturalisme. Parmi cette diversité sociale, près de 45,9% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 737,84 euros pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. En somme, Mende incarne les défis et les aspirations de la France contemporaine.

09:32 - Participation à Mende : que retenir des précédentes élections ? Au cours des dernières années, les 13 087 habitants de cette ville ont laissé entrevoir leurs préférences de vote. Il y a quelques semaines, au moment des précédentes élections européennes, le pourcentage de participation représentait 54,23% au niveau de Mende, contre un taux de participation de 53,93% il y a 5 ans. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 55,45% au premier tour. Au deuxième tour, 53,41% des votants se sont déplacés. Il y a 2 ans, au premier tour de l'élection présidentielle, 76,49% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient participé au vote, à comparer avec un taux de participation de 74,54% au deuxième tour, ce qui représentait 5 708 personnes.