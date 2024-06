Résultat des législatives à Méral : l'élection 2024 en direct

En direct

15:36 - Emmanuel Macron doublait Le Pen et Mélenchon à Méral lors de l'élection présidentielle C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Méral lors du premier tour de la présidentielle avec 35,9%, arrivant devant Marine Le Pen. La présidente du RN obtenait 23,81%. L'échec était plus fort encore pour Jean-Luc Mélenchon et Valérie Pécresse, avec respectivement 16,12% et 6,41% des voix. Et Marine Le Pen échouait aussi au second tour, avec 38,73% contre 61,27%.

12:32 - Un premier tour positif pour le bloc présidentiel la dernière fois Le résultat du scrutin législatif le plus récent semble un enseignement clé au moment de l'élection qui nous intéresse aujourd'hui. Le RN ne convainquait pas à Méral il y a deux ans, lors des élections du Parlement, avec 14,95% au premier tour, contre 26,79% pour Géraldine Bannier (Ensemble ! - Majorité présidentielle), Méral votant pour la 2ème circonscription de la Mayenne. Et le second tour sera à l'avenant avec encore Géraldine Bannier (Ensemble !) finalement en tête localement.

11:02 - Comprendre l'électorat de Méral : un regard sur la démographie locale La démographie et la situation socio-économique de Méral contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les élections législatives. La répartition démographique peut avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Dans le bourg, 39% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 11,52% sont des personnes âgées. Avec ses 9,29% d'agriculteurs pour 1 098 habitants, ce bourg est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. Le nombre d'allocataires de la CAF (14,75%) met en évidence des impératifs d'accompagnement familial, alors que le taux de salariés en CDD (8,29%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Méral mettent en relief une diversité de qualifications, avec 34,98% des résidents sans diplôme, ce qui peut impacter le soutien envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.

09:32 - Les législatives à Méral sont lancées Comment ont voté les citoyens de cette localité lors des précédentes consultations politiques ? Durant les européennes de début juin, le pourcentage de participation atteignait 45,01% au sein de Méral, contre une participation de 48,66% lors du scrutin de 2019. Pour mémoire, dans la localité, le pourcentage de participation aux législatives 2022 atteignait 43,88% au premier tour. Au deuxième tour, 40,23% des électeurs ont exercé leur droit de vote. En proportion, au niveau du pays, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 représentait 47,51% au premier tour et seulement 46,23% au deuxième tour, c'était presque un record.