Résultat des législatives à Mercuès : l'élection 2024 en direct

En direct

15:36 - Mercuès avait voté Macron au premier tour de l'élection présidentielle Le bord politique des habitants d'une ville se reflète bien souvent le plus visiblement dans les résultats de l'élection du chef de l'Etat. Mercuès avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de la présidentielle 2022. Avec 26,38%, Marine le Pen était reléguée au second rôle par son rival, bénéficiant de 27,05% des votes. Jean-Luc Mélenchon et Jean Lassalle finissaient au pied de ce podium avec respectivement 22,2% et 6,18% des suffrages. Et la candidate du RN échouait aussi au second tour, avec 47,32% contre 52,68%.

12:32 - Aurélien Pradié (Les Républicains) devant ses concurrents lors des dernières législatives à Mercuès Le score en faveur de la formation incarnée par Jordan Bardella au premier tour sera le principal enseignement au niveau local pour ces élections législatives 2024. Lors des dernières législatives, le Rassemblement national ratait la marche au premier tour dans la ville de Mercuès, cumulant 13,12% des suffrages sur place, contre 43,21% pour Aurélien Pradié (Les Républicains). Pas d'amélioration au second tour, le RN restant totalement à l'écart et laissant la place à Aurélien Pradié (Les Républicains) pour le leadership localement.

11:02 - Tendances démographiques et électorales à Mercuès : ce qu'il faut retenir Dans la commune de Mercuès, une variété de facteurs démographiques et socio-économiques impactent les résultats des élections législatives. Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 13,73% et une densité de population de 145 habitants/km², le marché du travail et les questions d'habitat sont des sujets majeurs. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (81,41%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 449 électeurs sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Enfin, la présence d'une population étrangère de 6,70% et d'une population immigrée de 9,69% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les chiffres sur l'éducation à Mercuès mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 27,94% des résidents sans diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'instruction.

09:32 - C'est l'heure de voter à Mercuès : la participation au cœur des préoccupations À Mercuès, quelle participation aux législatives ? L'une des grandes inconnues de ce scrutin législatif 2024 sera indiscutablement la participation à Mercuès. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 61,17% au premier tour et seulement 57,9% au second tour. Qu'en sera-t-il cette année à Mercuès ? Au niveau de la France entière, la participation était déjà un sujet central il y a deux ans. Elle s'élevait à 18,4% à midi et seulement 39,4% à 17 h pour le premier tour. Il y a deux ans, à l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 733 personnes en âge de voter dans la ville, 83,63% avaient participé au vote, à comparer avec un taux de participation de 80,76% au second tour, soit 592 personnes.