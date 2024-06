Résultat des législatives à Mérignac : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:53 - Le résultat de la Nupes aux dernières élections à Mérignac scruté La Nupes, qui n'a pas survécu malgré son coup d'éclat lors des dernières législatives, va-t-elle voir ses électeurs de l'époque aller directement vers la nouvelle alliance à gauche ce dimanche ? La réserve de voix n'est pas négligeable : lors du premier tour des élections de l'Assemblée en 2022, à Mérignac, le binôme Nupes avait en effet glané 37,46% des votes dans la commune, soit plus que son score national. Quelle part votera pour le Nouveau Front populaire, soutenu par la France insoumise, le Parti socialiste, Europe-Ecologie, le Parti communiste et d'autres forces de gauche, et annoncé comme très proche de l'alliance macroniste dans les intentions de vote ? La liste Place-Publique portée par Raphaël Glucksmann et soutenue par le PS a plus récemment atteint 21,7% à Mérignac pour le tour unique des européennes. Mais on peut en revanche se projeter sur un score de 39% pour la gauche pour ces législatives dans la commune, la part de voix du leader de la liste Place Publique étant à additionner avec celles de l'insoumise Manon Aubry (9,74%), de l'écologiste Marie Toussaint (7,82%) ou encore du PCF Léon Deffontaine (2,22%).

18:42 - Le Rassemblement national à Mérignac, un favori aux législatives ? Que peut-on tirer de cet ensemble de données ? La progression du RN semble déjà solide à Mérignac entre le score de Jordan Bardella en 2019 (15,23%) et celui qu'il a obtenu le 9 juin dernier aux européennes (20,89%), de l'ordre de 5 points. Mais l'évolution s'annonce plus importante encore aux législatives 2024, les enquêtes d'opinion donnant plutôt au RN une progression de près de quinze points par rapport à la précédente élection des députés dans l'ensemble du pays, beaucoup plus que les 18,68% de l'époque. Le RN pourrait ainsi se trouver à 21% localement ce 30 juin, si la dynamique était la même qu'aux européennes, voire bien plus encore selon la dynamique sondagière.

15:31 - Un cas particulier pour Mérignac lors des élections européennes 2024 Un autre rendez-vous électoral a eu lieu bien plus récemment qu'il est bon d'analyser de près. Un bouleversement inédit… Même si tous les territoires ne sont pas concernés. Avec un résultat de 20,89% en effet, Bardella a été surpassé à l'occasion des élections européennes de juin à Mérignac par Raphaël Glucksmann avec 21,7%.

14:32 - 32,77% pour Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022 à Mérignac La typologie politique des habitants d'une ville transparait bien souvent le plus dans le résultat de l'élection du locataire de l'Elysée. Ce sont Emmanuel Macron avec 32,77% et Jean-Luc Mélenchon avec 23,86% qui remportaient le premier tour de la présidentielle à Mérignac. Celle qui fut finaliste à deux reprises au niveau du pays ne finissait ici qu'avec 15,52% des voix. Et La cheffe du RN s'inclinait face à Emmanuel Macron au second tour avec 29,02% contre 70,98%.

12:32 - Les chiffres de la dernière législative sont-ils révélateurs de l'élection de 2024 à Mérignac ? Le nombre de bulletins glanés par la formation incarnée par Jordan Bardella au premier tour sera une des clés pour cette élection législative localement. Lors des dernières législatives, le Rassemblement national trébuchait au premier tour dans la ville de Mérignac, grappillant 13,33% des suffrages sur place, contre 37,46% pour Vanessa Fergeau-Renaux (LFI-PS-PC-EELV). Il en ira de même au second tour, le parti laissant encore le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale gagner le scrutin.

11:02 - Mérignac aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux La structure démographique et socio-économique de Mérignac définit les préoccupations et les intérêts des électeurs, jouant ainsi un rôle sur les résultats des élections législatives. Avec une densité de population de 1455 habitants/km² et 51,5% de population active, la participation électorale sera-t-elle plus dynamique ? Le taux de chômage à 11,19% peut agir sur les espoirs des habitants en matière de mesures sur l'emploi. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (78,92%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 24 837 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (19,04%) révèle des impératifs de soutien familial, et le taux de salariés en CDD (8,73%) indique des enjeux de sécurité du travail. Le taux d'étudiants, de 7,14% à Mérignac, met en avant la présence d'une population jeune et dynamique, en quête de formation et de développement personnel.

09:32 - Les élections législatives sont lancées à Mérignac : scrutin en cours Ce 30 juin, lors des législatives à Mérignac (33700), qu'en sera-t-il de la participation ? Pour rappel, dans la ville, la participation aux législatives 2022 s'élevait à 51,56% au premier tour. Au second tour, 50,43% des citoyens se sont déplacés. Qu'en sera-t-il de la participation à Mérignac pour les législatives 2024 ? En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la présidentielle, 79,36% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient pris part au vote, contre une participation de 75,53% au deuxième tour, c'est-à-dire 35 889 personnes. L'inflation dans le pays serait de nature à ramener les citoyens de Mérignac dans les isoloirs.