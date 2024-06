En direct

19:49 - À Meslay-du-Maine, quel candidat vont retenir les électeurs de la gauche ? Alors que la Nouvelle union populaire et sociale s'était imposée comme une force politique majeure lors des législatives précédentes, mais n'aura pas vécu plus de deux ans, c'est le Front populaire qui a émergé en 2024. Ce qui rend très incertain le vote de gauche dans les isoloirs. Lors du premier tour des élections du Parlement en 2022, à Meslay-du-Maine, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 20,34% des votes dans la commune. Une percée à affiner avec les 15% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. A l'issue des élections européennes plus récemment, la liste de Raphaël Glucksmann a obtenu 9% à Meslay-du-Maine. Mais le niveau de la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des reports de voix de Manon Aubry (3,07%), ainsi que de ceux de Marie Toussaint (2,87%) et enfin du PCF Léon Deffontaine (1,34%) le 9 juin. Soit un cumul de 15% sur place.

18:42 - L'extrême droite a vivement gagné du terrain à Meslay-du-Maine en 5 ans Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais quelques conclusions s'imposent tout de même. L'avancée du RN, qui s'élève déjà à 11 points à Meslay-du-Maine entre son résultat des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti lepéniste semble en effet avoir progressé plus vite au niveau de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus en 2024 qu'en 2019. A ce rythme, on peut imaginer que le RN sera à près de 23% voire plus dans la localité ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Une performance de Bardella dans la moyenne à Meslay-du-Maine le 9 juin Le résultat qui est tombé à l'issue des dernières élections il y a quelques semaines reste autrement plus marquant. C'est en effet la liste Rassemblement national emmenée par Bardella qui s'est arrogée les élections du Parlement européen 2024 à Meslay-du-Maine, avec 33,52% des bulletins valides devant la liste de Valérie Hayer avec 28,16%, elle-même suivie par François-Xavier Bellamy avec 9,39%.

14:32 - 41,12% pour Emmanuel Macron au premier tour de la dernière présidentielle à Meslay-du-Maine C'est probablement la présidentielle qui est l'indicateur le plus précis sur l'inclinaison des habitants d'une commune. Marine Le Pen était reléguée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 à Meslay-du-Maine avec 24,19% contre 41,12% pour Emmanuel Macron. Meslay-du-Maine n'offrait que les troisième et quatrième places à Jean-Luc Mélenchon et Valérie Pécresse, avec seulement 10,87% et 6,51% des suffrages. Et la patronne du RN ne rattrapait pas Emmanuel Macron au second tour, avec 35,8% contre 64,2%.

12:32 - Le résultat de la majorité déjà déterminant au premier tour Revenir sur le dernier scrutin législatif donne des enseignements précieux au moment de l'élection cruciale des 30 juin et 7 juillet. Lors des législatives 2022, le Rassemblement national était en échec au premier tour dans la ville de Meslay-du-Maine, cumulant 15,33% des votes sur place, contre 33,07% pour Géraldine Bannier (Ensemble ! - Majorité présidentielle). Au second tour, le RN échouait également, laissant encore le premier rang local aux concurrents estampillés LREM avec 37,79% contre 62,21% pour les vainqueurs. Géraldine Bannier remportait donc ce scrutin sur place.

11:02 - Élections à Meslay-du-Maine : l'impact des caractéristiques démographiques Dans les rues de Meslay-du-Maine, les élections sont en cours. Avec une population de 2 780 habitants répartis dans 1 489 logements, cette commune présente une densité de 119 habitants par km². Ses 179 entreprises attestent une activité entrepreneuriale florissante, tandis que son tissu social comprend 799 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le taux de familles ne possédant aucune voiture (23,64%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les électeurs sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Les électeurs, dont 36,56% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 23 879 euros par an, la commune désire plus de prospérité. Meslay-du-Maine incarne la vigueur et l'authenticité d'un pays en constante évolution.

09:32 - Participation à Meslay-du-Maine : que retenir des précédentes élections ? Ce 30 juin, lors des législatives à Meslay-du-Maine (53170), qu'en sera-t-il de l'abstention ? Pour mémoire, dans la ville, l'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 51,41% au premier tour et seulement 54,91% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer l'abstention pour les élections législatives à Meslay-du-Maine ? A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà analysée il y a deux ans. Elle se chiffrait à 18,4% à midi et seulement 39,4% à 17 heures pour le premier tour. En avril 2022, au premier tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention avait atteint 24,68% des électeurs de la ville, contre un taux d'abstention de 22,28% au second tour.