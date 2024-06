En direct

19:47 - La gauche aussi dans le groupe de tête à Messei pour ces élections législatives ? Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés avait accumulé les votants lors des dernières élections législatives, mais a disparu aujourd'hui, c'est le Nouveau Front populaire qui se présente cette fois. Ce qui rend très flou le vote de gauche dans les isoloirs. La liste portée par Raphaël Glucksmann et soutenue par le PS avait atteint 11,96% à Messei début juin. Mais on peut en revanche évaluer un résultat de 18% pour la gauche pour ce premier round dans la cité, la part de voix du chef de file de la liste Place Publique étant à rehausser avec celles de l'insoumise Manon Aubry (4,33%), de l'écologiste Marie Toussaint (1,78%) ou encore du communiste Léon Deffontaine (2,04%). Lors du premier round des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait par ailleurs cumulé 13,03% des voix dans la localité.

18:42 - 15 points grattés en 5 ans par l'extrême droite à Messei Alors que déduire de cette combinaison de scores ? Alors qu'au niveau de la France, les résultats du Rassemblement national se sont élevés à plus de 31% des suffrages aux élections européennes de 2024, soit près de 8 points de plus qu'aux dernières européennes, la tendance locale semble bien plus puissante. Le mouvement lepéniste a en effet déjà avancé de 15 points ici entre 2019 et 2024. Il est donc permis de penser que le RN puisse dépasser les 27% ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Début juin, la petite démonstration de Bardella à Messei Une autre élection, bien plus récente, a eu lieu dernièrement qu'il est bon d'observer avec attention. D'autant qu'il s'agit d'un bouleversement inédit. Le résultat de la liste RN, avec un certain Jordan Bardella tête de liste en 2024, était en effet au plus haut à Messei, avec 46,56%. L'extrême droite a alors doublé Valérie Hayer à 15,01% et Raphaël Glucksmann à 11,96%.

14:32 - Marine Le Pen devant Macron et Mélenchon à Messei au premier tour de la dernière présidentielle C'est probablement le choix du président de la République qui en dit le plus sur l'inclinaison des habitants d'une commune. La présidentielle avait offert un énorme avantage à Marine Le Pen il y a deux ans dans la commune. Marine Le Pen s'imposait avec 32,17% au 1er round contre 31,22% pour Emmanuel Macron et 13,3% pour Jean-Luc Mélenchon sur le podium. Éric Zemmour prenait la quatrième place avec 5,3% des voix pour sa part. Avec 46,01%, la candidate du RN s'inclinait en revanche au second tour devant un Emmanuel Macron à 53,99%.

12:32 - Quel avait été le résultat des législatives il y a deux ans à Messei ? Le résultat des élections législatives 2024 à l'échelle locale sera scruté avec le prisme de la dynamique RN, comme au niveau national. Lors des dernières législatives à Messei, le RN terminait à la seconde position sur le podium, 19,34% des habitants passés par le bureau de vote ayant choisi de faire confiance à son binôme, contre 39,08% pour Jérôme Nury (Les Républicains) au premier tour. Au tour suivant, il avait encore échoué dans la ville, laissant de nouveau la première place au binôme Les Républicains (67,76%). Jérôme Nury conservait donc son avance sur place.

11:02 - Élections législatives à Messei : un éclairage démographique Les données démographiques et socio-économiques de Messei montrent des tendances évidentes qui pourraient avoir des répercussions sur le résultat des élections législatives. Les jeunes et les demandeurs d'emploi sont des segments démographiques cruciaux dans la localité, avec près de 27% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômage de 7,0%. Le taux de foyers ne détenant aucune voiture (16,33%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 783 votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (13,49%) révèle la nécessité d'un soutien familial, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (7,96%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Messei mettent en avant une diversité de qualifications, avec 13,19% des habitants titulaires du seul bac. La France devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.

09:32 - Les élections législatives sont lancées à Messei : scrutin en cours À Messei, le niveau d'abstention constituera indiscutablement un facteur décisif des législatives. En avril 2022, au deuxième tour de la dernière élection présidentielle, 81,43% des inscrits sur les listes électorales de la commune avaient pris part au vote. Le taux de participation était de 77,31% au premier tour, soit 1 186 personnes. Pour mémoire, dans la commune, le taux de participation aux législatives 2022 représentait 51,18% au premier tour et seulement 48,86% au deuxième tour. Les jeunes générations montrent souvent un désintérêt pour les élections nationales, cet état de fait peut-il évoluer pour les législatives ?