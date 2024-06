En direct

19:46 - À Messigny-et-Vantoux, le résultat de la Nupes aux législatives 2022 convoité La tendance à gauche est aussi à jauger lors de ces élections législatives, avec une inconnue : les intentions de ceux qui avaient choisi la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes), qui n'existe plus aujourd'hui. Le Nouveau Front populaire, qui se cherche quant à lui un leader, reste un mystère. Au moment des européennes, Raphaël Glucksmann s'est élevé à 13,46% à Messigny-et-Vantoux. Reste que dans la ville, il faudra aussi jauger les 3,67% de Manon Aubry (LFI), les 3,92% de Marie Toussaint (EELV) et les 2,33% de Léon Deffontaine (PC). Soit un cumul tournant autour des 21% sur place. La manne s'avère conséquente. Lors du premier tour des législatives il y a deux ans, à Messigny-et-Vantoux, le binôme Nupes avait par ailleurs obtenu 15,36% des votes dans la commune. Une poussée à mettre en perspective enfin avec les 19% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

18:42 - Le Rassemblement national a nettement séduit à Messigny-et-Vantoux en 5 ans Difficile de mettre en perspective l'ensemble de ces résultats. Mais des tendances apparaissent… Ce sont déjà 11 points qui ont ainsi été amassés par le RN à l'échelle de la commune entre sa part de votes des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Un joli paquet de voix. Il est donc permis de penser que le RN arrive à près de 20% ou plus à Messigny-et-Vantoux ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un score du Rassemblement national dans la moyenne à Messigny-et-Vantoux aux européennes Se retourner sur le tout dernier test électoral apparaît comme encore plus pertinent au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 30 juin. Si on se penche sur le détail, 219 électeurs de Messigny-et-Vantoux ont en effet été séduits par l'extrême droite il y a quelques jours, aux européennes. La liste, chapeautée par Jordan Bardella, a convaincu ainsi 26,81% des voix devant Valérie Hayer à 22,15% et Raphaël Glucksmann à 13,46%.

14:32 - Quel a été le verdict de la présidentielle 2022 à Messigny-et-Vantoux ? C'est certainement l'élection du président de la République qui nous en dit le plus sur le bord politique des habitants d'une commune. Marine Le Pen était reléguée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la cité avec 18,2% contre 37,95% pour Emmanuel Macron. Les troisième et quatrième places étaient pour Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec 11,71% et 8,33% des voix. Et Marine Le Pen s'inclinait face à Emmanuel Macron au second tour, avec 33,86% contre 66,14%.

12:32 - Quel score à Messigny-et-Vantoux pour Ensemble ce dimanche soir ? Le résultat de Jordan Bardella ce soir sera l'enseignement majeur pour cette élection législative au niveau local. Le RN se prenait les pieds dans le tapis dans la commune de Messigny-et-Vantoux en 2022, lors des élections du Parlement, avec 12,71% au premier tour, contre 40,78% pour Didier Martin (Ensemble !), Messigny-et-Vantoux votant pour la 1ère circonscription de la Côte-d'Or. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la victoire locale aux concurrents étiquetés Ensemble ! - Majorité présidentielle avec 29,48% contre 70,52% pour les vainqueurs. Didier Martin remportait donc cette élection sur place.

11:02 - Les données démographiques de Messigny-et-Vantoux révèlent les tendances électorales Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les élections législatives à Messigny-et-Vantoux comme partout ailleurs. Avec ses 31,88% de cadres pour 1 699 habitants, cette ville possède une certaine vitalité économique. Avec 133 entreprises, Messigny-et-Vantoux permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la ville, 13,31% des résidents sont des enfants, et 32,55% ont 60 ans et plus, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations des mesures, notamment en matière d'instruction et de santé. Les citoyens, dont 26,81% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Au sein de cette mosaïque sociale, près de 50,0% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 550,27 euros pourrait devenir un obstacle financier pour la commune. À Messigny-et-Vantoux, les enjeux locaux alimentent le débat démocratique.

09:32 - Retour sur l'abstention lors des élections législatives précédentes à Messigny-et-Vantoux À Messigny-et-Vantoux (21380), le taux de participation sera immanquablement un facteur décisif du scrutin législatif. La détermination des habitants de faire "barrage" au Rassemblement national est par exemple susceptible de ramener les habitants de Messigny-et-Vantoux dans les isoloirs. Il y a 2 ans, au second tour de la dernière présidentielle, sur les 1 214 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 83,28% avaient participé à l'élection, contre un taux de participation de 86,16% au premier tour, c'est-à-dire 1 046 personnes. Pour comparer, dans la commune, la participation aux législatives 2022 se chiffrait à 59,74% au premier tour. Au second tour, 57,76% des votants se sont déplacés. Peut-on pronostiquer la participation cette année à Messigny-et-Vantoux ? Quel député se substituera à Didier Martin dans la 1ère circonscription de la Côte-d'Or ?