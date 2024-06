En direct

19:48 - La gauche avec le RN et Ensemble à égalité à Mézy-sur-Seine pour ces législatives ? La coalition de gauche aux dernières législatives ayant explosé en vol, que décideront ses électeurs lors de ces élections de 2024 ? Combien en récupérera le Front populaire ? Bien malin qui se risquerait à répondre en ce moment même. Raphaël Glucksmann avait atteint 11,36% à Mézy-sur-Seine le 9 juin. Mais la gauche vise bien mieux ce soir, puisque l'alliance remise en place peut théoriquement atteindre 25% cette fois, en faisant la somme des résultats de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). Au cours du premier tour des élections du Parlement il y a deux ans, à Mézy-sur-Seine, le binôme Nupes avait par ailleurs réuni 23,4% des votes dans la commune. Une poussée à mettre en perspective enfin avec les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

18:42 - Le RN a vigoureusement avancé à Mézy-sur-Seine en 5 ans Que tirer de cette masse de scores ? L'évolution du RN, qui s'élève déjà à 11 points à Mézy-sur-Seine entre les européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti semble en effet avoir progressé plus vite à l'échelle de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus en 2024 qu'en 2019. En extrapolant, on peut déduire que le RN sera à près de 30% voire plus ici ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Jordan Bardella dans sa moyenne nationale à Mézy-sur-Seine début juin Se retourner sur le dernier vote en date semble aussi logique au moment d'observer le scrutin de ces législatives. C'est en effet la liste dirigée par Jordan Bardella qui a dominé les élections du Parlement européen 2024 à Mézy-sur-Seine, avec 33,16% des électeurs devant la liste de Valérie Hayer avec 17,78%, et Raphaël Glucksmann avec 11,36%.

14:32 - Avantage Emmanuel Macron à Mézy-sur-Seine lors de la présidentielle 2022 La présidentielle est probablement la principale clé pour jauger une tendance politique locale. Mézy-sur-Seine avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de la présidentielle 2022. Avec 23,28%, Marine le Pen était reléguée en deuxième position par son rival, crédité de 28,89% des votes. Les troisième et quatrième places étaient pour Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec 20,61% et 8,74% des voix. Et la candidate du RN échouait aussi au second tour, avec 38,09% contre 61,91%.

12:32 - Quel verdict pour Ensemble au premier tour à Mézy-sur-Seine ? Le nombre de bulletins en faveur de la formation RN portée par Jordan Bardella ce soir sera l'enseignement majeur au niveau local pour ces élections de l'Assemblée nationale. En 2022, aux législatives, le RN ratait la marche au premier tour dans la commune de Mézy-sur-Seine, obtenant 22,54% des suffrages sur place, contre 30,39% pour Nadia Hai (LREM). Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la première place aux concurrents estampillés Ensemble ! - Majorité présidentielle (58,29% contre 41,71% pour le RN). Nadia Hai remportait donc ce scrutin sur place.

11:02 - Mézy-sur-Seine : élections législatives et dynamiques démographiques Quel portrait faire de Mézy-sur-Seine, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives ? Avec ses 2 287 habitants, cette commune cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 181 entreprises démontrent une économie florissante. Dans la commune, 36% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 6,41% ont plus de 75 ans, ce qui pourrait agir sur les priorités politiques, notamment en matière d'éducation et de santé. La population étrangère de 257 personnes favorise une ouverture culturelle inestimable. Malgré un pourcentage de chômeurs de 11,59%, la commune dévoile un salaire moyen mensuel net de 3176,57 € par mois, témoignant un certain niveau de prospérité. Mézy-sur-Seine manifeste la vigueur et les valeurs d'un pays en évolution.

09:32 - Les législatives démarrent à Mézy-sur-Seine : quel sera le taux d'abstention ? Comment votent habituellement les électeurs de cette ville ? Il y a quelques semaines, au moment des précédentes européennes, le taux de participation représentait 55,11% au sein de Mézy-sur-Seine, à comparer avec une participation de 58,04% pour le scrutin européen de 2019. Pour mémoire, dans la ville, la participation aux législatives 2022 se chiffrait à 51,26% au premier tour. Au deuxième tour, 48,66% des citoyens se sont déplacés. Pour comparer, au niveau de l'Hexagone, le pourcentage de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 48% au premier tour et seulement 46% au deuxième tour, c’était moins qu’en 2017.