La répartition des voix de gauche est aussi à jauger lors de ces élections législatives, avec comme inconnue la décision de ceux qui avaient opté pour la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes), décisive lors des dernières législatives, mais qui n'existe plus dans le paysage politique. Le Front populaire, qui se cherche quant à lui un leader, a des chances d'en attirer une partie. Il y a quelques jours aux européennes, Raphaël Glucksmann a glané 7,54% à Milhaud. Reste que dans la commune, il faudra aussi avoir un œil sur les 10,93% de la liste de Manon Aubry (La France insoumise), les 1,41% de Marie Toussaint (EELV) et les 1,63% de Léon Deffontaine (PCF). Autrement dit une somme tournant autour des 19% sur place. Au cours du premier round des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait par ailleurs obtenu 17,68% des suffrages dans la commune.

Chose rare : le RN avait fait au premier tour un résultat plus élevé aux législatives il y a deux ans à Milhaud que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection du président de la République. La présidente du mouvement avait accumulé 36,65% au premier tour sur place. Elle avait alors surpassé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, confortés chacun par 20,89% et 19,44%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au second tour (avec 58,63% contre 41,37%).

11:02 - Les enjeux locaux de Milhaud : tour d'horizon démographique

A mi-chemin des législatives, Milhaud fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 5 987 habitants, cette ville cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. Avec 449 entreprises, Milhaud se positionne comme un terreau fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la ville, 17,08% des résidents sont des enfants, et 29,03% de 60 ans et plus, ce qui peut avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Avec 152 résidents étrangers et un taux de population immigrée de 7,10%, Milhaud est un exemple de son ouverture au monde. Avec un salaire moyen mensuel net de 2124,81 €/mois, la commune dévoile un pourcentage de demandeurs d'emploi de 15,26%, annonçant une situation économique tendue. À Milhaud, les spécificités locales, tels que le chômage, l'éducation et l'inflation, se joignent aux objectifs français.