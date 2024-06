Résultat des législatives à Mions : premiers chiffres de l'élection 2024

La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a fait long feu, va-t-elle voir son score se transférer automatiquement vers le Front populaire ce dimanche ? Aux européennes, Raphaël Glucksmann s'est arrogé 10,87% à Mions. Reste que dans la commune, il faudra aussi tenir compte des 13,06% de la liste de Manon Aubry (La France insoumise), les 3,87% de Marie Toussaint (EELV) et les 1,73% de Léon Deffontaine (PC). Soit une somme tournant autour des 27% sur place. Le jour du premier tour des dernières législatives, pour rappel, la candidature Nupes avait par ailleurs enregistré 22,53% des votes dans la localité.

Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, quelques conclusions s'imposent tout de même. Ce sont déjà 10 points qui ont ainsi été amassés par le RN sur place entre son score des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une belle avancée. En faisant une projection rapide, on peut penser que le RN sera à près de 30% ou plus à Mions ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

Il y a eu un autre rendez-vous électoral très récemment qu'il convient d'analyser avec attention. D'autant que ce séisme est à l'origine de l'élection qui nous occupe aujourd'hui. Si on se penche sur les détails en effet, la liste RN, avec Jordan Bardella comme général en chef, a dominé les élections du Parlement européen 2024 à Mions. Le bulletin enregistrait 36,59% des suffrages, soit 1919 voix dans la ville, contre Valérie Hayer à 13,21% et Manon Aubry à 13,06%.

14:32 - En 2022, qui serait devenu président selon les élections de Mions ?

Le choix du chef de l'Etat est certainement la principale clé pour évaluer une tendance politique locale. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en première position à Mions lors du premier tour de la présidentielle avec 28,11%, devant Marine Le Pen. La représentante du RN obtenait 26,02%. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour se contentaient des troisième et quatrième places- avec respectivement 22,64% et 7,27% des suffrages. Et la candidate du RN n'avait pas rattrapé Emmanuel Macron au second tour, avec 42,58% contre 57,42%.