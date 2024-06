Résultat des législatives à Miramas : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:53 - À Miramas, que vont décider les électeurs de la gauche ? L'autre incertitude de ces législatives 2024 est celle du vote de gauche après la création du Front populaire. La liste Place-Publique emmenée par Raphaël Glucksmann et soutenue par le PS avait terminé à 7,66% à Miramas il y a quelques jours. Mais la gauche pourrait être bien plus haut ce 30 juin, puisque l'alliance relookée peut virtuellement se situer à 29% cette fois, en cumulant les suffrages de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). Au cours du premier tour des législatives, en 2022 à Miramas, le binôme Nupes avait par ailleurs rassemblé 30,19% des votes dans la commune, soit plus que son score national. Combien récupérera le Front populaire, alliant LFI, le PS, EELV, le PCF et d'autres, et donné dans un combat serré avec la majorité présidentielle dans les intentions de vote lors de ces élections législatives ?

18:42 - Le Rassemblement national en force à Miramas pour les législatives Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. La progression du RN se montre déjà forte à Miramas entre le score de Jordan Bardella en 2019 (40,57%) et celui qu'il a obtenu le 9 juin dernier aux européennes (46,1%), de l'ordre de 6 points. Mais celle-ci s'annonce plus importante encore aux législatives 2024, les sondeurs offrant plutôt au RN une progression d'environ quinze points par rapport à la dernière élection des députés en France, bien plus que les 18,68% de l'époque. Le RN pourrait ainsi se trouver à environ 50% localement ce 30 juin, si la dynamique était la même que pour les élections européennes, voire bien plus encore selon la dynamique sondagière.

15:31 - Quel résultat pour les européennes à Miramas au début du mois ? Un autre rendez-vous électoral a eu lieu bien plus récemment dont le verdict est aussi à observer de près. D'autant qu'il s'agit d'une tempête sans précédent. C'est en effet la liste Bardella qui a dominé les élections européennes 2024 à Miramas, avec 46,1% des bulletins valides, soit 3617 voix dans la ville, devant la liste dirigée par Manon Aubry avec 17,4%, qui avait elle-même devancé la liste de Raphaël Glucksmann avec 7,66%.

14:32 - Avantage Marine le Pen à Miramas au premier tour de la présidentielle 2022 Le bord politique des habitants d'une commune émerge bien souvent le plus visiblement dans les choix faits lors de la présidentielle. Elément saillant : le RN avait réalisé au premier tour un meilleur pointage aux législatives à Miramas que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection suprême. La présidente de la formation avait engrangé 34,14% au 1er tour dans la ville. Elle avait alors surpassé Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, obtenant chacun 28,46% et 14,29%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 60,11% contre 39,89%).

12:32 - Un Rassemblement national déjà favori ce soir Regarder dans le rétro pour décortiquer le plus récent scrutin législatif apparaît comme une évidence au moment de l'élection du jour. Les élections législatives avaient abouti à un très gros score pour le Rassemblement national à Miramas. On retrouvait en effet Emmanuel Tache de la Pagerie en tête au premier tour, avec 37,13% dans la cité, qui votait pour la 16ème circonscription des Bouches-du-Rhône. La victoire devait finalement lui échoir au second tour dans la cité, avec 53,63%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 46,37%.

11:02 - Le poids démographique et économique de Miramas aux législatives Dans le cadre de la campagne électorale législative, Miramas est perçue comme une commune dynamique et active. Avec ses 26 405 habitants, cette agglomération cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 1 590 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale florissante, tandis que son tissu social comprend 7 293 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (80,94%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut influencer les votants sur des questions de transport et d'infrastructure. La population étrangère de 3 330 personnes (12,60%) apporte une richesse culturelle appréciable. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 21 935 euros/an, la ville aspire à plus de prospérité. À Miramas, les enjeux locaux alimentent le débat démocratique.

09:32 - Participation à Miramas : que retenir des précédentes élections ? À Miramas (13140), l'abstention constituera sans aucun doute l'une des grandes inconnues des élections législatives 2024. Pour le premier tour de l'élection présidentielle, 71,47% des personnes en capacité de participer à une élection dans l'agglomération avaient pris part au scrutin. La participation était de 68,75% au second tour, c'est-à-dire 11 510 personnes. Pour mémoire, dans l'agglomération, le pourcentage de participation aux législatives 2022 atteignait 41,3% au premier tour et seulement 42,19% au second tour. L'inflation dans le pays serait susceptible de nuancer l'intérêt de l'élection aux yeux des citoyens de Miramas.