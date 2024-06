En direct

19:49 - Quel candidat vont choisir les supporters de la gauche à Mireval ? La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui est déjà morte, va-t-elle voir ses électeurs de l'époque se transférer automatiquement vers la nouvelle coalition de gauche lors des élections de 2024 ? Le jour du premier tour des élections législatives, il y a deux ans, la candidature Nupes avait obtenu 22,46% des votes dans la localité. La liste PS-Place publique de Raphaël Glucksmann a plus récemment terminé à 12,66% à Mireval début juin. Mais le verdict pour la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des reports de voix de la liste insoumise de Manon Aubry, ainsi que de celles de l'EELV Marie Toussaint et enfin du communiste Léon Deffontaine le 9 juin. Autrement dit une somme tournant encore autour des 22% sur place.

18:42 - En cinq ans, l'extrême droite a grappillé 14 points à Mireval Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Ce sont déjà 14 points qui ont ainsi été gagnés par le RN à l'échelle de la commune entre sa part de voix des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une paille. Avec une projection simple, on peut conclure que le RN sera à près de 40% voire plus à Mireval ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un tremblement de terre aussi à Mireval le 9 juin dernier ? Il faut aussi revenir quelques semaines en arrière au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche 30 juin. 47,54% des voix se sont en effet tournées vers la liste RN de Jordan Bardella début juin, aux élections européennes à Mireval, face à Raphaël Glucksmann à 12,66% et Valérie Hayer à 11,7%. Le mouvement d'extrême droite a fini premier avec pas moins de 687 électeurs de Mireval.

14:32 - Marine Le Pen au-dessus de Macron et Mélenchon à Mireval au premier tour de la présidentielle 2022 C'est sans doute le choix du locataire de l'Elysée qui nous donne l'indice le plus fiable sur l'inclinaison des habitants d'une commune. Marine Le Pen avait fini en tête avec 36,25% au 1er tour de l'élection du président de la République de 2022 à Mireval. Emmanuel Macron était deuxième avec 20,6% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 16,47%. Mireval n'avait qu'une quatrième place à offrir à Éric Zemmour, avec 8,26% des voix. Au 2e tour, face à Emmanuel Macron, la cheffe du RN s'était aussi imposée avec 57,8%.

12:32 - Quel score pour le Rassemblement national aux élections législatives à Mireval ? Lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, en 2022, le RN parvenait en pôle position à Mireval. C'est en effet Cédric Delapierre qui se classait en tête au premier tour avec 34,53% dans la commune, qui faisait partie de la 8ème circonscription de l'Hérault. La victoire devait finalement lui échoir au second tour dans la localité, avec 61,83%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 38,17%.

11:02 - Élections à Mireval : l'impact des caractéristiques démographiques Devant les 3 bureaux de vote dispersés à travers Mireval, les citoyens se réunissent pour se rendre aux urnes. Avec ses 3 302 habitants, cette localité peut compter sur une certaine vigueur démographique. Ses 282 entreprises démontrent une économie favorable. Dans la localité, 16,59% des résidents sont des enfants, et 27,78% ont 60 ans et plus, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités politiques en matière d'éducation et de soins de santé. Les habitants, dont 38,72% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Avec un salaire moyen mensuel net de 2310,05 euros/mois, la ville est à la recherche d'une économie équilibrée malgré les obstacles. Chaque vote exprimé aujourd'hui à Mireval participe à l'histoire française.

09:32 - Quelles prévisions pour la participation aux législatives à Mireval ? À Mireval (34110), l'une des clés du scrutin législatif 2024 sera l'ampleur de la participation. Pour rappel, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 53,74% au premier tour. Au second tour, 53,61% des votants ne se sont pas déplacés. Pour le second tour de la dernière élection présidentielle, sur les 2 754 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 24,84% avaient boudé les urnes. L'abstention était de 22,77% au premier tour. Les populations des communes de petite taille votent toujours plus que dans les grandes, la tendance peut-elle s'aggraver pour les législatives ?