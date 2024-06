Résultat des législatives à Moineville : l'élection 2024 en direct

En direct

15:36 - Une longueur d'avance pour Marine Le Pen à Moineville au premier tour de l'élection présidentielle Le bord politique des habitants d'une ville transparait sans doute le plus dans les résultats de l'élection du locataire de l'Elysée. L'élection présidentielle avait offert un énorme avantage à Marine Le Pen en 2022 à Moineville. Marine Le Pen cumulait déjà 30,96% au 1er round, alors que Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron arrivaient respectivement à 24,15% et 23,84% des voix. Moineville n'avait qu'une quatrième place à offrir à Éric Zemmour, avec seulement 7,12% des voix. La candidate du RN s'était aussi imposée au second tour avec 56,84%.

12:32 - La dernière législative, un rappel utile pour les résultats de ce soir à Moineville Analyser le plus récent scrutin législatif fait figure d'évidence au moment de ce nouveau rendez-vous des 30 juin et 7 juillet. Aux législatives en 2022 à Moineville, le RN arrivait à la deuxième place, 28,48% des habitants passés par le bureau de vote étant convaincus par son binôme, contre 39,63% pour Caroline Fiat (Nouvelle union populaire écologique et sociale) au premier tour. Au tour suivant, il avait encore échoué dans la localité, laissant de nouveau le premier rang au binôme LFI-PS-PC-EELV (55,30%). Caroline Fiat remportait donc ce scrutin sur place.

11:02 - Analyse socio-économique de Moineville : perspectives électorales Quel impact aura la population de Moineville sur les résultats des législatives ? La répartition démographique peut agir sur les priorités politiques, notamment en matière d'instruction et de santé. Dans le village, 31% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 24,41% ont plus de 60 ans. Le taux de familles ne possédant aucune voiture (11,44%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les 338 votants sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (14,39%) met en lumière des impératifs d'accompagnement familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (3,1%) indique des enjeux de stabilité du travail. Les données sur l'instruction à Moineville mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 24,63% des résidents non diplômés, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'instruction.

09:32 - La mobilisation des électeurs aux élections législatives à Moineville À Moineville (54580), le niveau d'abstention constituera un critère fort du scrutin législatif. Pour rappel, dans la commune, le taux d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 60,79% au premier tour et seulement 61,72% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer l'abstention cette année à Moineville ? A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà scrutée il y a deux ans. Elle se chiffrait à 18,43% le midi et seulement 39,42% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017. Au premier tour de la présidentielle, 22,63% des électeurs dans la commune avaient refusé de se rendre aux urnes. Le taux d'abstention était de 25,32% au deuxième tour.