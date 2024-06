Résultat des législatives à Moissac : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - Sur quel candidat vont se porter les voix de la Nupes dissoute à Moissac ? La coalition de gauche menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés aux dernières législatives étant terminée, que feront ses électeurs au cours de ces élections de 2024 ? Combien récupérera le Nouveau Front populaire ? La barre est haute. Lors du premier tour des élections des députés en 2022, à Moissac, le binôme Nupes avait en effet réuni 21,27% des votes dans la commune. Une somme à mettre en perspective avec les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. A l'issue des élections européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann a obtenu 14,41% à Moissac. Reste que dans la commune, il faudra aussi tenir compte des 8,63% de Manon Aubry (LFI), les 2,97% de Marie Toussaint (EELV) et les 2,16% de Léon Deffontaine (PC). Soit un total de 26% cette fois.

18:42 - Les législatives à Moissac peuvent-elles vraiment échapper au RN ? Difficile de mettre en perspective tous ces chiffres. Mais quelques lignes directrices se distinguent… La progression du RN semble déjà solide à Moissac entre le score de Jordan Bardella en 2019 (34,95%) et celui qu'il a obtenu le 9 juin dernier aux européennes (38,81%), de l'ordre de 4 points. Mais celle-ci pourrait être plus importante encore aux législatives 2024, les sondages offrant plutôt au RN une progression d'environ 15 points par rapport aux législatives 2022 en France, bien plus que les 18,68% de l'époque. Le RN pourrait ainsi se trouver à environ 40% localement ce 30 juin, si la dynamique était la même qu'aux européennes, voire bien plus encore selon la dynamique sondagière.

15:31 - Une percée du RN aussi à Moissac le 9 juin dernier ? En deux ans, ce fragile équilibre a été brisé, en France comme à l'échelle locale. Si on se penche sur le détail, 1673 électeurs de Moissac ont en effet préféré la liste du Rassemblement national il y a quelques jours, aux élections du Parlement européen. La liste Bardella a glané ainsi 38,81% des suffrages devant Raphaël Glucksmann à 14,41% et Valérie Hayer à 9,42%.

14:32 - Moissac avait voté Le Pen au premier tour de l'élection présidentielle Point à retenir : le Rassemblement national avait réalisé au premier tour plus de votes aux législatives 2022 à Moissac que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection du président de la République. La candidate avait rassemblé 29,97% au premier tour dans la cité. Elle avait alors surpassé Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, confortés respectivement par 21,6% et 19,74%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au second tour (avec 52,56% contre 47,44%).

12:32 - Quel score à Moissac pour le RN ce soir ? Se retourner sur le plus récent scrutin législatif est d'une logique implacable au moment de ce nouveau rendez-vous des 30 juin et 7 juillet. Les élections législatives avaient donné un très gros score pour le Rassemblement national à Moissac. C'est en effet Marine Hamelet qui se plaçait en tête au premier tour avec 34,07% dans la commune, qui votait pour la 2ème circonscription du Tarn-et-Garonne. La victoire devait ensuite lui revenir au second tour dans le secteur, avec 58,01%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 41,99%.

11:02 - Moissac et législatives : démographie, économie et choix électoraux Au cœur de la campagne électorale législative, Moissac se présente comme une commune dynamique et active. Avec ses 13 748 habitants, cette commune est perçue comme un symbole d'ouverture. Avec 897 entreprises, Moissac est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de familles détenant au moins une voiture (74,02%) montre le poids des problématiques de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des votants. Avec 2 769 résidents étrangers et un taux de personnes immigrées de 22,16%, Moissac se classe comme un exemple de multiculturalisme. Avec un salaire moyen mensuel net de 1978,39 € par mois, la commune dévoile un taux de chômage de 20,79%, synonyme d'une situation économique fragile. Chaque vote exprimé aujourd'hui à Moissac contribue à construire l'avenir français.

09:32 - C'est le moment de voter à Moissac pour les élections législatives L'une des grandes inconnues du scrutin législatif sera indiscutablement l'abstention à Moissac (82200). Pour mémoire, dans l'agglomération, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 51,38% au premier tour. Au deuxième tour, 53,55% des votants ne se sont pas déplacés. En proportion, au niveau du pays, l'abstention aux législatives 2022 représentait 52,5% au premier tour et 53,8% au deuxième tour. En avril 2022, lors du premier tour de la présidentielle, 25,4% des électeurs dans l'agglomération avaient boudé les urnes, contre une abstention de 28,18% au deuxième tour.