19:50 - Le résultat de la Nupes aux dernières élections à Monein convoité La coalition de gauche aux dernières législatives ayant explosé en vol, que décideront ses électeurs lors de ces élections de 2024 ? Et surtout, quelle proportion se tournera vers le Front populaire ? La liste menée par Raphaël Glucksmann et alliée du PS avait atteint 17,46% à Monein pour ces élections continentales. Mais on peut en revanche réévaluer ce résultat à 33% pour la gauche pour ce premier round dans la ville, la part de voix du chef de file PS-Place Publique étant à additionner avec celles de l'insoumise Manon Aubry (7,99%), de l'EELV Marie Toussaint (7,03%) et enfin de Léon Deffontaine (2,73%). La barre est haute : lors du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Monein, le binôme Nupes avait par ailleurs cumulé 26,93% des votes dans la localité, un score supérieur à son résultat national. Quelle part de ces voix ira notamment au Nouveau Front populaire, représentant les insoumis, les socialistes, les communistes, les écologistes et d'autres, et annoncé au coude-à-coude avec la majorité présidentielle dans les sondages lors de ces élections législatives ?

18:42 - Rassemblement national : quel score aux législatives à Monein ? Que conclure des résultats des derniers rendez-vous dans les urnes ? En analysant rapidement la progression du RN qui émerge des dernières européennes au niveau national, soit pas moins de 8 points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le score du Rassemblement national pourrait se situer à environ 22% à Monein. Un chiffre qui semble logique compte tenu des électeurs également arrachés par la formation politique dans la ville ces dernières années, correspondant en effet à 6 points de parts de voix.

15:31 - Une percée du RN aussi à Monein il y a trois semaines ? Il faut aussi évidemment se retourner sur le tout dernier test électoral au moment d'anticiper le scrutin des législatives. 24,49% des suffrages sont en effet tombés vers la liste RN de Jordan Bardella il y a quelques semaines, aux élections européennes à Monein, devant Raphaël Glucksmann à 17,46% et Valérie Hayer à 13,25%. Le RN attirait ainsi pas moins de 512 électeurs de Monein.

14:32 - 24,73% pour Emmanuel Macron lors de la dernière présidentielle à Monein C'est certainement l'élection du chef de l'Etat qui en dit le plus sur les préférences des habitants d'une commune. Lors de l'élection du locataire de l'Elysée, le scénario était morose pour le RN et sa candidate Marine Le Pen, avec un Emmanuel Macron en tête grâce à 24,73% au premier tour, devant Jean-Luc Mélenchon avec 22,54%. Marine Le Pen ne récoltait pour sa part que 18,41%. Le deuxième round de scrutin ne sera pas non plus victorieux pour la candidate du RN, Emmanuel Macron finissant à 58,95% contre 41,05% pour Le Pen.

12:32 - Les résultats de la dernière législative sont-ils révélateurs de l'élection de 2024 à Monein ? Le nombre de votes du RN sera très observé pour cette élection législative, à l'échelle locale, comme dans le reste du pays. Le RN ne convainquait pas à Monein il y a deux ans, lors des élections des députés, avec 14,29% au premier tour, contre 35,19% pour David Habib (Divers gauche), Monein étant partie intégrante de la 3ème circonscription des Pyrénées-Atlantiques. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la première place aux concurrents étiquetés Divers gauche avec 39,47% contre 60,53% pour les vainqueurs. David Habib remportait donc ce scrutin sur place.

11:02 - Élections à Monein : l'impact des caractéristiques démographiques Dans la ville de Monein, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'impacter les résultats des élections législatives. Dans la localité, 27% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 12,79% ont 75 ans et plus. La pyramide des âges pourrait avoir un effet sur les priorités des directives, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Un salaire moyen mensuel net de 2480,88 euros par mois montre le poids des questions sur la qualité de vie dans les préoccupations des 2 060 votants. Le nombre d'allocataires de la CAF (14,26%) révèle la nécessité d'un accompagnement familial, et le taux de salariés en CDD (10,12%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Monein mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 23,75% des habitants non diplômés, cela souligne l'importance d'investir dans l'instruction.

09:32 - C'est le moment de faire un choix à Monein pour les élections législatives Comment votent d'habitude les électeurs de cette commune ? Il y a quelques semaines, durant les précédentes européennes, 57,94% des personnes en capacité de voter à Monein avaient pris part à l'élection. La participation était de 56,02% en 2019. Pour rappel, dans la commune, la participation aux législatives 2022 atteignait 55,29% au premier tour et seulement 52,25% au second tour. En avril 2022, pour le premier tour de la présidentielle, 80,59% des personnes en capacité de participer à une élection dans la commune s'étaient rendues dans l'isoloir, contre un taux de participation de 76,99% au deuxième tour, soit 2 861 personnes.