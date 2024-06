Résultat des législatives à Mont : l'élection 2024 en direct

11:02 - Dynamique électorale à Mont : une analyse socio-démographique

Comment les électeurs de Mont peuvent-ils affecter les résultats des législatives ? Dans le village, 20,6% de la population est âgée de moins de 15 ans, et 6,28% de plus de 75 ans. La pyramide démographique pourrait agir sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Le taux de foyers détenant au moins une voiture (85,8%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 411 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (12,2%) met en évidence des impératifs de soutien familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (8,92%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Mont mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 17,29% des résidents sans diplôme, cela peut indiquer des défis tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.