Résultat des législatives à Montauville : l'élection 2024 en direct

En direct

15:36 - Marine Le Pen devançait Macron et Mélenchon à Montauville lors de l'élection présidentielle Il faut noter que le Rassemblement national avait affiché au premier tour un pourcentage plus fort aux législatives 2022 dans la commune que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection du président de la République. Celle-ci avait rassemblé 36,24% au 1er tour sur place. Elle avait alors surpassé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, confortés chacun par 21,31% et 16,44%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au second tour (avec 58,59% contre 41,41%).

12:32 - Quel score à Montauville pour le RN ce dimanche ? Le résultat des législatives 2024 au niveau local sera observé selon le prisme de la dynamique du RN, comme dans le reste de la France. Le RN parvenait en pôle position à Montauville au cours des élections des députés en 2022. Dans la commune, partie intégrante de la 6ème circonscription de la Meurthe-et-Moselle, c'est Anthony Boulogne qui prenait d'entrée la première place au premier tour avec 38,32%. La victoire lui était ensuite promise au second tour dans la cité, avec 60,06%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 39,94%.

11:02 - Tendances démographiques et électorales à Montauville : ce qu'il faut savoir Comment la population de Montauville peut-elle influencer les résultats des législatives ? La répartition par âge peut avoir un effet sur les priorités politiques en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Dans le bourg, 31% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 27,87% ont 60 ans et plus. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (86,67%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 371 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (14,92%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (5,49%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Montauville mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 26,52% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut indiquer des défis tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

09:32 - Participation à Montauville : les leçons des précédentes élections Le taux d'abstention constituera incontestablement l'un des critères importants des législatives 2024 à Montauville (54700). Pour rappel, dans la ville, la participation aux législatives 2022 atteignait 44,48% au premier tour et seulement 45,2% au second tour. Pour comparer, au niveau du pays, la participation aux élections législatives 2022 atteignait 48% au premier tour et seulement 46% au second tour, presque un record pour des législatives. Au second tour de l'élection présidentielle, 77,51% des personnes aptes à participer à une élection dans la ville s'étaient rendues dans l'isoloir, contre un taux de participation de 74,33% au premier tour, ce qui représentait 614 personnes.