En direct

19:49 - La gauche a progressé depuis les dernières législatives à Montberon L'autre question de ces élections législatives sera celle du choix des électeurs de gauche après l'alliance des partis autour du Front populaire, un an après la rupture de la Nupes. La liste Glucksmann, soutenue par le PS, avait terminé à 19,66% à Montberon pour ce tour unique des européennes. Reste que dans la localité, il faudra aussi prendre en compte les 7,59% de Manon Aubry (La France insoumise), les 6,6% de Marie Toussaint (EELV) et les 2,06% de Léon Deffontaine (Parti communiste). Autrement dit un cumul tournant autour des 34% sur place. La barre est haute. Lors du premier tour des élections des députés il y a deux ans, à Montberon, le binôme Nupes avait par ailleurs enregistré 30,5% des votes dans la localité. Une poussée à compléter enfin avec les 30% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (19,96% pour Jean-Luc Mélenchon, 6,09% pour Yannick Jadot, 2,28% pour Fabien Roussel et 3,12% pour Anne Hidalgo).

18:42 - 12 points grappillés en 5 ans par le Rassemblement national à Montberon Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, quelques conclusions s'imposent tout de même. Alors qu'au niveau national, les scores du RN ont grimpé à plus de 31% des suffrages au scrutin européen de juin, soit environ huit points de plus qu'en 2019, la progression locale apparaît décuplée. Le parti a en effet déjà avancé de 12 points sur place entre 2019 et 2024. Il n'est pas impossible que le RN puisse atteindre voire dépasser les 30% ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un résultat du Rassemblement national dans la moyenne à Montberon le 9 juin Le résultat de ces législatives devrait faire écho au raz de marée survenu le 9 juin dernier. Le score de la liste du RN, avec Jordan Bardella comme chef de file en 2024, était en effet au plus haut à Montberon, à 34,35%. Le RN devançait alors Raphaël Glucksmann à 19,66% et Valérie Hayer à 10,72%.

14:32 - Montberon avait voté Macron au premier tour de la présidentielle 2022 Montberon avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de la présidentielle 2022. Avec 22,59%, Marine le Pen était reléguée à la deuxième place par son rival, conforté par 26,6% des votes. Montberon n'offrait que les troisième et quatrième places à Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec respectivement 19,96% et 7,58% des voix. Et Marine Le Pen s'inclinait face au président sortant au second tour, avec 41,27% contre 58,73%.

12:32 - À Montberon, les résultats des dernières législatives aussi parlants aujourd'hui ? Le poids des bulletins dans l'urne pour le Rassemblement national sera le principal enseignement pour ces législative 2024 à l'échelle locale, comme dans le reste du pays. Au moment de donner ou non des députés à la France il y a deux ans, le Rassemblement national était en échec au premier tour dans la ville de Montberon, grattant 21,75% des votes sur place, contre 30,50% pour Anne Stambach-Terrenoir (Nouvelle union populaire écologique et sociale). Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la victoire locale aux concurrents étiquetés LFI-PS-PC-EELV (50,17% contre 49,83% pour le RN). Anne Stambach-Terrenoir remportait donc ce scrutin sur place.

11:02 - Montberon : démographie, élections et perspectives d'avenir Comment la population de Montberon peut-elle affecter le résultat des législatives ? Avec un pourcentage de chômeurs de 5,71% et une densité de population de 456 habitants par km², les problématiques relatives à l'emploi et au logement sont au premier plan des inquiétudes des habitants. Le taux de ménages détenant au moins une voiture (92,85%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 1 325 votants sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (13,55%) met en lumière la nécessité d'un soutien familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (4,41%) indique des enjeux de stabilité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Montberon mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 18,84% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Il est essentiel de garantir que les politiques françaises s'adaptent aux réalités locales.

09:32 - Pourcentage d'abstention aux élections : focus sur Montberon À Montberon (31140), l'un des facteurs principaux des élections législatives sera à n'en pas douter le taux d'abstention. Pour mémoire, dans la ville, l'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 45,96% au premier tour et seulement 48,33% au deuxième tour. Il y a deux ans, au second tour de la dernière présidentielle, 19,32% des personnes aptes à voter dans la ville avaient boudé les urnes. L'abstention était de 15,14% au premier tour. La baisse du pouvoir d'achat est par exemple en mesure faire augmenter la participation à Montberon.