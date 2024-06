Résultat des législatives à Montbrison : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - Qui vont élire les supporters de l'ancienne Nupes à Montbrison ? La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà explosé malgré sa percée lors des dernières élections législatives, va-t-elle voir ses électeurs de l'époque aller directement vers la nouvelle coalition de gauche aux législatives 2024 ? A l'issue des élections européennes, Raphaël Glucksmann s'est élevé à 14,47% à Montbrison. Mais la gauche pourrait être bien plus haut ce soir, puisque l'union ripolinée peut théoriquement atteindre 26% cette fois, en faisant la somme des résultats de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). Cette base est élevée : lors du premier tour des élections des députés en 2022, à Montbrison, le binôme Nupes avait par ailleurs obtenu 21,25% des votes dans la commune. Une performance à mettre en perspective enfin avec les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

18:42 - L'extrême droite a lourdement séduit à Montbrison en 5 ans Alors que conclure de cet ensemble hétéroclite de données ? Alors qu'au niveau de la France, les scores du Rassemblement national ont grimpé à plus de 31% des suffrages aux élections européennes de juin, soit environ huit points de plus qu'aux européennes précédentes, la dynamique locale apparaît plus forte encore. Le mouvement frontiste a en effet déjà récupéré 15 points sur place entre 2019 et 2024. Il est donc permis de penser que le RN puisse atteindre voire dépasser les 23% ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un résultat du RN dans la moyenne à Montbrison au début du mois Revenir quelques semaines en arrière apparaît également comme pertinent au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 30 juin. Si on se penche sur le détail, 1933 habitants de Montbrison passés par les urnes ont en effet choisi la liste RN il y a trois semaines, aux européennes. La liste, chapeautée par Jordan Bardella, attirait 33,07% des suffrages devant Valérie Hayer à 15,86% et Raphaël Glucksmann à 14,47%.

14:32 - 30,07% pour Emmanuel Macron au premier tour de la dernière présidentielle à Montbrison L'élection suprême est sans doute la principale clé pour jauger une préférence politique locale. Marine Le Pen avait été reléguée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la cité avec 22,29% contre 30,07% pour Emmanuel Macron. Montbrison n'offrait que les troisième et quatrième places à Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec seulement 18,26% et 7,5% des voix. Et la candidate du RN ne créait pas la surprise au second tour, avec 39,9% contre 60,1%.

12:32 - Jean-Pierre Taite (Les Républicains) en pôle position lors des législatives il y a deux ans à Montbrison Au moment de fournir ou non des députés à la France il y a deux ans, le Rassemblement national trébuchait au premier tour dans la commune de Montbrison, obtenant 15,37% des suffrages sur place, contre 28,92% pour Jean-Pierre Taite (Les Républicains). Ce ne sera pas mieux au second tour, le RN étant toujours incapable d'inquiéter le gagnant et laissant la place à Jean-Pierre Taite (Les Républicains) pour le leadership localement.

11:02 - Analyse démographique des élections législatives à Montbrison Dans le cadre de la campagne électorale législative, Montbrison se présente comme une commune dynamique et vivante. Avec ses 16 064 habitants, cette agglomération est perçue comme un symbole d'ouverture. La pluralité socio-économique s'observe dans ses 1 382 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 9 985 foyers fiscaux. Dans l'agglomération, 15,94% de la population est âgée de 0 à 14 ans, et 10,53% ont 75 ans et plus, ce qui peut agir sur les orientations des politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Les 695 résidents étrangers favorisent cette variété culturelle. Avec un salaire moyen mensuel net de 2187,09 euros par mois, la ville vise plus de prospérité. En somme, Montbrison incarne les intérêts et les objectifs de la France contemporaine.

09:32 - Montbrison : la mobilisation des habitants aux élections législatives Ce 30 juin 2024, lors du premier tour des législatives à Montbrison (42600), qu'en sera-t-il de l'abstention ? Pour mémoire, dans l'agglomération, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 51,35% au premier tour et seulement 56,15% au second tour. Pour rappel, à l'échelle de la France, le taux d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 52,5% au premier tour et 53,8% au second tour, c'était presque un record. Lors du second tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 27,29% des votants de l'agglomération, contre un taux d'abstention de 24,07% au premier tour.