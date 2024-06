Résultat des législatives à Montigné-le-Brillant : l'élection 2024 en direct

En direct

15:36 - Montigné-le-Brillant avait voté Macron lors de l'élection présidentielle La préférence des habitants d'une ville émerge bien souvent le plus dans le verdict de l'élection à la présidence de la République. Montigné-le-Brillant avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de la présidentielle 2022. Avec 19,98%, Marine le Pen était reléguée en deuxième position par son rival, conforté par 36,03% des suffrages. Montigné-le-Brillant n'offrait que les troisième et quatrième places à Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot, avec respectivement 15,07% et 8,33% des voix. Et la cheffe du RN n'avait pas rattrapé le président sortant au second tour, avec 35,06% contre 64,94%.

12:32 - Une majorité présidentielle encore favorite ce soir ? Le nombre de bulletins glanés par la formation politique de Jordan Bardella au premier tour sera un point d'observation clé pour ces élections de l'Assemblée nationale 2024 à l'échelle locale. Au moment de donner ou non des députés à la France il y a deux ans, le Rassemblement national ratait la marche au premier tour dans la ville de Montigné-le-Brillant, grappillant 12,02% des votes sur place, contre 33,20% pour Géraldine Bannier (LREM). Il ne fera pas mieux au second tour, le parti voyant également le binôme LREM finir gagnant.

11:02 - Élections législatives à Montigné-le-Brillant : impact de la démographie et de l'économie locale Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les élections législatives à Montigné-le-Brillant comme dans tout l'Hexagone. Avec ses 1 330 habitants, ce village peut compter sur une certaine vitalité démographique. La pluralité socio-économique se reflète dans ses 51 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 668 foyers fiscaux. Dans le village, 36% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 4,86% ont plus de 75 ans, ce qui peut avoir un effet sur les priorités politiques en ce qui concerne l'éducation et la santé. Les habitants, comprenant une proportion de 41,9% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Parmi cette diversité sociale, près de 46,95% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 583,66 € pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. À Montigné-le-Brillant, les problématiques locales rejoignent celles de la France.

09:32 - Les élections législatives à Montigné-le-Brillant (53970) sont lancées Le niveau de participation sera indéniablement l'un des critères décisifs du scrutin législatif 2024 à Montigné-le-Brillant. L'inflation dans le pays est en mesure d'avoir des conséquences sur les choix que feront les électeurs de Montigné-le-Brillant. En avril 2022, lors du deuxième tour de la dernière présidentielle, parmi les 1 021 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 16,36% étaient restés chez eux, à comparer avec un taux d'abstention de 17,04% au premier tour. Pour mémoire, dans la ville, le taux d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 49,9% au premier tour et seulement 50,0% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer l'abstention cette année à Montigné-le-Brillant ? Quel député succédera à Géraldine Bannier dans la 2ème circonscription de la Mayenne ?