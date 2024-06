Résultat des législatives à Montigny-le-Bretonneux : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:53 - À Montigny-le-Bretonneux, quelles sont les options de reports des voix de gauche ? L'union des partis de gauche aux dernières législatives ayant explosé, que décideront ses électeurs au cours de ces nouvelles élections de 2024 ? Et surtout, combien seront convaincus par le Nouveau Front populaire ? La manne apparaît comme importante : lors du premier tour des législatives en 2022, à Montigny-le-Bretonneux, le binôme Nupes avait en effet accumulé 30,58% des votes dans la commune. Une percée à comparer avec les 33% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Au moment des élections européennes plus récemment, la liste Glucksmann a obtenu 17,47% à Montigny-le-Bretonneux. Mais ce sont 38% que peut en revanche viser la gauche cette fois, la part de voix du chef de file PS-Place Publique étant à réévaluer avec celles de la liste LFI de Manon Aubry (13,31%), de Marie Toussaint (7,7%) et enfin du communiste Léon Deffontaine (1,68%).

18:42 - En cinq ans, le RN a gagné 5 points à Montigny-le-Bretonneux Difficile de se faire une idée claire des prochaines élections après cette avalanche de résultats. Mais quelques grandes directions se distinguent… La progression du RN semble déjà puissante à Montigny-le-Bretonneux entre le score de Jordan Bardella en 2019 (10,71%) et celui qu'il a obtenu le 9 juin dernier aux européennes (15,24%), de l'ordre de 5 points. Mais celle-ci pourrait être plus importante encore aux législatives 2024, les sondages donnant plutôt au RN une progression de près de 15 points par rapport aux législatives 2022 dans l'ensemble du pays, bien plus que les 18,68% de l'époque. Le RN pourrait ainsi se trouver à 16% localement ce 30 juin, si la dynamique était la même qu'aux européennes, voire bien plus encore selon la dynamique sondagière.

15:31 - Bardella dépassé à Montigny-le-Bretonneux lors des européennes du 9 juin Il y a eu un autre scrutin très récemment qu'il faut aussi étudier avec attention. Un véritable raz de marée… Même si toutes les villes ne sont pas concernées au même niveau. C'est Valérie Hayer qui l'a en effet emporté à Montigny-le-Bretonneux lors des dernières élections des députés européens, avec 20,42% des suffrages. La liste surclassait alors celle de Raphaël Glucksmann avec 17,47% dans la cité. Jordan Bardella achevait l'élection troisième, avec 15,24%.

14:32 - Emmanuel Macron devant Le Pen et Mélenchon à Montigny-le-Bretonneux lors de la présidentielle 2022 Le bord politique des habitants d'une ville transparait sans doute le plus visiblement dans les résultats de l'élection du locataire de l'Elysée. Point à retenir : le RN avait fait au premier tour plus d'électeurs en moyenne aux législatives il y a deux ans dans la commune que Marine Le Pen en personne lors de l'élection présidentielle. La cheffe du mouvement avait rassemblé 10,38% au premier tour sur place. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Emmanuel Macron en tête avec 35,59%, suivi donc de Jean-Luc Mélenchon avec 24,67% et Marine Le Pen avec 10,38%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au second tour (avec 22,9% contre 77,1%).

12:32 - Le résultat des macronistes déjà déterminant ce dimanche Le verdict du plus récent scrutin législatif apparaît comme un élément clé au moment de l'élection qui nous intéresse aujourd'hui. Lors des législatives il y a deux ans, le RN était en échec au premier tour dans la commune de Montigny-le-Bretonneux, récoltant 8,65% des suffrages sur place, contre 34,89% pour Charles Rodwell (LREM). Le mouvement restera totalement à l'écart, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

11:02 - Le poids démographique et économique de Montigny-le-Bretonneux aux législatives En pleine campagne électorale législative, Montigny-le-Bretonneux est perçue comme une commune dynamique et vivante. Avec ses 43,71% de cadres pour 31 777 habitants, cette agglomération possède une certaine vitalité économique. Ses 2 860 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale florissante, tandis que son tissu social comprend 8 772 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans l'agglomération, 18,71% des résidents sont des enfants, et 20,19% de plus de 60 ans, ce qui peut avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en matière d'éducation et de santé. Les 2 204 résidents étrangers, représentant 6,92% de la population, favorisent cette pluralité culturelle. Malgré un pourcentage de chômeurs de 7,58%, la commune dévoile un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 40 374 €/an. Pour conclure, à Montigny-le-Bretonneux, les intérêts locaux se mêlent aux défis français.

09:32 - Participation à Montigny-le-Bretonneux : que retenir des précédentes élections ? À Montigny-le-Bretonneux, l'abstention sera indiscutablement l'une des clés de ce scrutin législatif. Les études rapportent que l'abstention est fréquemment supérieure chez les jeunes, la tendance peut-elle évoluer pour les législatives ? Il y a deux ans, à l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, sur les 22 987 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 20,9% étaient restés chez eux. Le taux d'abstention était de 25,31% au second tour. Pour rappel, dans la ville, l'abstention aux élections législatives 2022 représentait 43,79% au premier tour. Au second tour, 44,93% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Quel député remplacera Charles Rodwell dans la 1ère circonscription des Yvelines ?