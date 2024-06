Résultat des législatives à Montigny-lès-Metz : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - Les votes de la coalition de gauche convoités Une autre incertitude qui accompagne ces législatives est celle du choix des électeurs de gauche après la construction du Nouveau Front populaire. La somme des suffrages n'est pas négligeable. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée il y a deux ans, à Montigny-lès-Metz, le binôme Nupes avait en effet glané 24,01% des votes dans la commune. Une performance à comparer avec les 28% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (20,15% pour Jean-Luc Mélenchon, 5,26% pour Yannick Jadot, 2,18% pour Fabien Roussel et 1,84% pour Anne Hidalgo). La liste Glucksmann, soutenue par le PS, a plus récemment atteint 14,36% à Montigny-lès-Metz pour les élections continentales. Mais on donne la gauche plus haut ce dimanche soir, puisque l'union ripolinée peut virtuellement se situer à 27% cette fois, en additionnant les scores de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - Le Rassemblement national à Montigny-lès-Metz, un favori aux législatives ? Difficile de mettre en perspective toutes ces données. Mais des tendances se dégagent… Le RN pourrait atteindre près de 30% à Montigny-lès-Metz lors du premier tour de ces législatives si la dynamique anticipée par les européennes du 9 juin se confirme localement. Le Rassemblement national est même crédité d'environ 33% des suffrages dans le pays, soit une quinzaine de points de plus qu'il y a deux ans. Un gain à ajouter aussi à son résultat dans la ville ce dimanche 30 juin ? Le pronostic est assez risqué, mais cela reste cohérent compte tenu de la progression du mouvement en ces lieux. En cinq ans seulement, entre les européennes de Bardella en 2029 et 2024, le RN a en effet déjà gagné 7 points dans la municipalité.

15:31 - Un 30,95% dans la moyenne nationale pour Jordan Bardella à Montigny-lès-Metz il y a trois semaines Mentionner les résultats de la toute dernière élection en date peut aussi sembler indispensable au moment de se familiariser avec le scrutin des législatives. 30,95% des suffrages sont en effet tombés vers le RN de Jordan Bardella il y a quelques semaines, aux élections du Parlement européen à Montigny-lès-Metz, face à Valérie Hayer à 16,6% et Raphaël Glucksmann à 14,36%. Le mouvement d'extrême droite s'est arrogé le scrutin avec 2194 habitants de Montigny-lès-Metz passés par les bureaux de vote.

14:32 - Emmanuel Macron en tête à Montigny-lès-Metz au premier tour de l'élection présidentielle Marine Le Pen avait été reléguée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la cité avec 22,62% contre 29,9% pour Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour devaient se contenter de la troisième et de la quatrième places avec respectivement 20,15% et 7,94% des suffrages. Et la candidate du RN ne rattrapait pas son rival au second tour, avec 39,59% contre 60,41%.

12:32 - À Montigny-lès-Metz, les résultats des dernières législatives toujours aussi valables aujourd'hui ? Le résultat du scrutin législatif le plus récent peut sembler un élément précieux au moment de l'élection qui nous intéresse aujourd'hui. Lors des dernières législatives, le RN était en échec au premier tour dans la ville de Montigny-lès-Metz, obtenant 19,09% des votes sur place, contre 24,01% pour Lisa Lahore (LFI-PS-PC-EELV). Au second tour, le RN échouait également, laissant cette fois la victoire locale aux concurrents étiquetés LREM (52,62% contre 47,38% pour le RN). Mais c'est Ludovic Mendes (LREM) qui coiffait tout le monde au poteau cette fois.

11:02 - Montigny-lès-Metz : démographie et socio-économie impactent les élections législatives La structure démographique et socio-économique de Montigny-lès-Metz détermine les préoccupations et les intérêts des habitants, influençant ainsi le résultat des élections législatives. Avec un pourcentage de 32% de résidents âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 13,91%, la jeunesse et les personnes sans emploi constituent des groupes démographiques essentiels. En outre, le pourcentage de ménages propriétaires (38,71%) souligne le poids des questions d'habitat et d'urbanisme. Un salaire moyen mensuel net de 2216,23 € par mois montre l'importance des problématiques sur la qualité de vie dans les préoccupations des 6 524 votants. D'autres part, la présence d'une population immigrée de 10,22% et d'une population étrangère de 6,55% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les chiffres sur l'instruction à Montigny-lès-Metz mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 26,59% des résidents sans diplôme, ce qui peut impacter le soutien envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.

09:32 - La mobilisation des électeurs aux élections législatives à Montigny-lès-Metz Comment ont voté les électeurs de cette commune lors des élections précédentes ? Début juin, lors des européennes, le taux de participation s'était hissé à 50,24% des votants de Montigny-lès-Metz, contre une participation de 50,61% en 2019. Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage de participation aux législatives 2022 atteignait 45,62% au premier tour. Au deuxième tour, 43,59% des électeurs se sont déplacés. Quelle sera la participation à Montigny-lès-Metz cette année ? En avril 2022, pour le deuxième tour de la présidentielle, parmi les 14 223 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 71,07% avaient pris part à l'élection. Le taux de participation était de 71,88% au premier tour, ce qui représentait 10 224 personnes.