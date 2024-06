Résultat des législatives à Montlouis-sur-Loire : premiers chiffres de l'élection 2024

L'union de la gauche aux dernières législatives ayant explosé, que feront ses électeurs au cours de ces nouvelles élections de 2024 ? Et surtout, seront-ils vraiment convaincus par le Nouveau Front populaire ? Aux européennes, la liste Glucksmann s'est arrogée 19,01% à Montlouis-sur-Loire. Mais le résultat de la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des reports de voix de Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine le 9 juin. En d'autres termes, un total tournant autour des 36% sur place. Au cours du premier tour des élections du Parlement à Montlouis-sur-Loire, le binôme Nupes avait par ailleurs accumulé 31,3% des votes dans la localité. Quelle part optera pour le Nouveau Front populaire, alliant la France insoumise, le Parti socialiste, Europe-Ecologie, le Parti communiste et d'autres, et annoncé comme très proche de l'alliance du centre par les instituts de sondage lors de ces élections législatives ?

Comprendre l'électorat de Montlouis-sur-Loire : un regard sur la démographie locale

La structure démographique et socio-économique de Montlouis-sur-Loire définit les préoccupations et les intérêts des électeurs, influant ainsi sur les résultats des élections législatives. La répartition démographique pourrait avoir un effet sur les orientations politiques en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Dans l'agglomération, 32% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 8,96% ont plus de 75 ans. Le pourcentage de familles possédant au moins une automobile (87,44%) souligne le poids des questions de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des 4 450 votants. Le nombre d'allocataires de la CAF (18,58%) révèle la nécessité d'un accompagnement familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (6,41%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Montlouis-sur-Loire mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 26,34% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, ce qui peut impacter les attitudes envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.