Résultat des législatives à Montrevault-sur-Èvre : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - Quels peuvent être les reports du score Nupes à Montrevault-sur-Èvre ? La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui fait déjà partie du passé, va-t-elle voir son résultat aller directement vers la nouvelle alliance à gauche lors de ces nouvelles élections ? Lors du premier tour des législatives, il y a deux ans, la candidature Nupes avait cumulé 20,16% des votes dans la commune. La liste Glucksmann, soutenue par le PS, a plus récemment glané 9,72% à Montrevault-sur-Èvre début juin. Mais la gauche pourrait faire plus aux législatives, puisque l'union ripolinée peut théoriquement atteindre 19% cette fois, en faisant la somme des résultats de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - L'évolution inédite du RN à Montrevault-sur-Èvre Difficile de tirer des conclusions de cette avalanche de scores. Mais quelques lignes directrices émergent… Ce sont déjà 14 points qui ont ainsi été grattés par le RN à l'échelle de la commune entre les européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Un joli paquet de voix. A ce rythme, on peut donc conclure que le RN sera à près de 29% à Montrevault-sur-Èvre ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Quel était le résultat des européennes à Montrevault-sur-Èvre le 9 juin dernier ? Revenir quelques semaines en arrière semble encore plus logique au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche 30 juin, le résultat des élections du 9 juin dernier étant un marqueur majeur. Si on se penche sur le détail, 1862 habitants de Montrevault-sur-Èvre passés par les isoloirs ont en effet préféré la liste Rassemblement national il y a trois semaines, aux élections du Parlement européen. La liste de Jordan Bardella a glané ainsi 35,06% des votes devant Valérie Hayer à 19,47% et Raphaël Glucksmann à 9,72%.

14:32 - Qui est sorti vainqueur de la présidentielle à Montrevault-sur-Èvre ? C'est incontestablement le choix du locataire de l'Elysée qui nous en apprend le plus sur le bord politique des habitants d'une commune. Marine Le Pen était reléguée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la commune avec 25,46% contre 37,91% pour Emmanuel Macron. Montrevault-sur-Èvre n'avait qu'une troisième et une quatrième place à offrir à Jean-Luc Mélenchon et Valérie Pécresse, avec respectivement 12,34% et 5,04% des suffrages. Et la candidate du RN ne faisait pas mieux au second tour, avec 37,48% contre 62,52%.

12:32 - Le résultat de la majorité déjà déterminant au premier tour Aux législatives en 2022 à Montrevault-sur-Èvre, le RN avait dû se contenter de la seconde position sur le podium, 21,9% des votants s'étant tournés vers son binôme, contre 31,27% pour Nicole Dubre Chirat (LREM) au premier tour. Au second, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant de nouveau la première place au binôme LREM avec 62,22%. Nicole Dubre Chirat s'imposait donc finalement sur place.

11:02 - Analyse socio-économique de Montrevault-sur-Èvre : perspectives électorales Les données démographiques et socio-économiques de Montrevault-sur-Èvre révèlent des tendances claires qui pourraient impacter le résultat des élections législatives. Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 6,98% et une densité de population de 6015 hab/km², le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des sujets prédominants. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (84,87%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut impacter les 5 046 électeurs sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (8,1%) met en lumière des impératifs de soutien familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (9,15%) indique des enjeux de sécurité du travail. Les données sur l'instruction à Montrevault-sur-Èvre mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 36,47% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut indiquer des enjeux tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

09:32 - Législatives à Montrevault-sur-Èvre : état des lieux L'étude des résultats des scrutins électoraux antérieurs est l'occasion de comprendre le vote des citoyens de cette agglomération. A l'occasion des précédentes européennes, 53,36% des personnes en âge de participer à une élection à Montrevault-sur-Èvre avaient refusé de se rendre aux urnes, contre une abstention de 52,64% lors du scrutin européen de 2019. Pour mémoire, dans l'agglomération, l'abstention aux élections législatives 2022 représentait 57,77% au premier tour et seulement 60,48% au second tour. Qu'en sera-t-il cette année à Montrevault-sur-Èvre ? En avril 2022, pour le second tour de la dernière élection présidentielle, 22,93% des personnes en âge de voter dans l'agglomération avaient boudé les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 23,8% au premier tour.