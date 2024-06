Résultat des législatives à Morne-à-l'Eau : premiers chiffres de l'élection 2024

La répartition des voix de gauche est aussi à prendre en compte lors de ces législatives, puisqu'on ne connaît pas les intentions de ceux qui avaient opté pour la Nupes, décisive lors des dernières législatives, mais qui n'existe plus dans le paysage politique. Le Nouveau Front populaire, qui se cherche quant à lui un leader, avance dans le brouillard. La Nupes était absente aux législatives précédentes à Morne-à-l'Eau. C'est pourtant un binôme de gauche, étiqueté Divers gauche, qui était en pôle position au premier tour, avec 89,25% des suffrages. Et c'est encore la gauche qui l'emportait au second tour. Au moment des européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann s'est élevé à 10,72% à Morne-à-l'Eau. Mais ce sont 30% que peut en revanche briguer la gauche cette fois, la part de voix du chef de file de la liste Place Publique étant à additionner avec celles de l'insoumise Manon Aubry (14,42%), de Marie Toussaint (5,32%) ou encore du PCF Léon Deffontaine (1,69%).

11:02 - L'avenir de la France se dessine aussi à Morne-à-l'Eau

La structure démographique et socio-économique de Morne-à-l'Eau façonne les préoccupations et les intérêts des habitants, influençant ainsi les résultats des élections législatives. Dans la ville, 33% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 8,43% sont des personnes âgées. La répartition par âge pourrait avoir un effet sur les orientations des politiques, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Un salaire moyen mensuel net de 2110,97 euros par mois peut être l'expression de la précarité économique de certains foyers. Le nombre de familles monoparentales (42,68%) révèle la nécessité d'un suivi social, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (13,41%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Morne-à-l'Eau mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 15,05% des habitants titulaires du seul baccalauréat. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques du pays sur l'éducation et l'emploi.