Résultat des législatives à Morsang-sur-Orge : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - Quel candidat vont adopter les supporters de l'ancienne Nupes à Morsang-sur-Orge ? Alors que la Nouvelle union populaire et sociale avait marqué les législatives précédentes, mais n'aura pas vécu plus de deux ans, c'est une nouvelle union qui se présente cette fois. Ce qui rend très incertain le vote de gauche ce dimanche. Au moment des élections européennes, la liste de Raphaël Glucksmann a obtenu 11,09% à Morsang-sur-Orge. Reste que dans la ville, il faudra aussi prendre en compte les 18,58% de la liste de Manon Aubry (LFI), les 4,34% de Marie Toussaint (EELV) et les 4,16% de Léon Deffontaine (Parti communiste). Soit un total tournant autour des 37% sur place. La réserve de voix semble conséquente. Lors du premier tour des législatives en 2022, à Morsang-sur-Orge, le binôme Nupes avait par ailleurs obtenu également 37,88% des votes dans la localité. Une poussée à compléter enfin avec les 37% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

18:42 - La progression inédite du Rassemblement national à Morsang-sur-Orge Difficile de mettre en perspective tous ces chiffres. Mais des tendances se dégagent… Ce sont déjà 8 points qui ont ainsi été grattés par le RN au niveau de la commune entre les européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une avancée notable. Il est donc permis de penser que le RN puisse atteindre voire dépasser les 25% ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un 28,73% dans la moyenne nationale pour Jordan Bardella à Morsang-sur-Orge il y a trois semaines Les résultats de ce dimanche 30 juin vont peut-être concorder avec le choix des électeurs établi le 9 juin dernier. C'est en effet la liste d'extrême droite emmenée par Bardella qui l'a emporté aux élections européennes il y a trois semaines à Morsang-sur-Orge, avec 28,73% des électeurs (1821 voix) devant la liste emmenée par Manon Aubry avec 18,58%, suivie par la liste de Valérie Hayer avec 11,56%.

14:32 - Morsang-sur-Orge avait voté Mélenchon au premier tour de l'élection présidentielle La typologie politique des habitants d'une commune se reflète sans doute le plus visiblement dans les choix faits lors de l'élection du chef de l'Etat. Dans les isoloirs de Morsang-sur-Orge, Marine Le Pen n'avait pas vraiment la cote lors du premier tour de la présidentielle en 2022. Avec 20,13%, la présidente du Rassemblement national était défaite par Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron à 29,92% et 23,89% des voix. Et La candidate du RN n'avait pas rattrapé Emmanuel Macron au second tour avec 38,37% contre 61,63%.

12:32 - Les données des dernières élections, un révélateur pour les législatives 2024 à Morsang-sur-Orge ? Le score obtenu par le RN sera le grand sujet localement pour cette élection législative. Le RN ne convainquait pas dans la commune de Morsang-sur-Orge il y a deux ans, lors des élections législatives, avec 17,56% au premier tour, contre 37,88% pour Antoine Léaument (Nouvelle union populaire écologique et sociale), Morsang-sur-Orge faisant partie de la 10ème circonscription de l'Essonne. Sur la commune de Morsang-sur-Orge, c'est finalement une majorité Nouvelle union populaire écologique et sociale qui sera désignée à l'issue du second tour, achevant l'échec du parti lepéniste.

11:02 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Morsang-sur-Orge À Morsang-sur-Orge, les facteurs démographiques et socio-économiques déterminent le paysage politique et peuvent impacter les législatives. Le pourcentage de chômeurs à 12,2% peut agir sur les espérances des électeurs en matière de mesures sur le travail. Avec 47,96% de population active et une densité de population de 4879 habitants/km², l'engagement électoral sera-t-il dynamique ? Le pourcentage de familles détenant au moins une automobile (76,99%) montre le poids des questions de transport et d'infrastructure dans les préoccupations des 5 991 citoyens possédant une carte électorale. Par ailleurs, la présence d'une population étrangère de 13,37% et d'une population immigrée de 17,05% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Les chiffres sur l'instruction à Morsang-sur-Orge mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 17,83% des résidents titulaires du seul baccalauréat, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi du pays.

09:32 - Morsang-sur-Orge : retour sur l'abstention aux dernières élections législatives Ce 30 juin 2024, lors des législatives à Morsang-sur-Orge, qu'en sera-t-il de l'abstention ? Pour mémoire, dans l'agglomération, le taux d'abstention aux législatives 2022 atteignait 56,18% au premier tour. Au second tour, 57,73% des électeurs ne se sont pas déplacés. Qu'en sera-t-il cette année à Morsang-sur-Orge ? Il y a 2 ans, pour le deuxième tour de la présidentielle, 33,21% des personnes habilitées à participer à une élection dans l'agglomération avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 27,47% au premier tour. Les études rapportent que l'abstention est couramment supérieure chez les jeunes, cet état de fait peut-il s'inverser pour les législatives ?