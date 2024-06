En direct

19:50 - Le Front populaire, nouvelle machine pour la gauche lors de ces élections législatives 2024 ? La tendance à gauche est aussi à jauger lors de ces élections législatives, puisqu'on attend le parti pris de ceux qui avaient opté pour la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes), qui avait percé aux dernières législatives, mais qui n'existe plus aujourd'hui. Le Front populaire, qui n'a pas encore de leader quant à lui, est électoralement incertain. Lors des européennes, Raphaël Glucksmann a obtenu 14,72% à Mortagne-au-Perche. Mais on peut en revanche évaluer un score de 24% pour la gauche pour ces législatives dans la commune, la part de voix du chef de file PS-Place Publique étant à rehausser avec celles de la LFI Manon Aubry (4,93%), de l'EELV Marie Toussaint (4,19%) ou encore du PCF Léon Deffontaine (2,38%). Au cours du premier tour des élections des députés en 2022, à Mortagne-au-Perche, le binôme Nupes avait par ailleurs glané 20,43% des votes dans la localité. Une percée à affiner enfin avec les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

18:42 - Une évolution impressionnante du Rassemblement national à Mortagne-au-Perche Difficile de résumer clairement tous ces chiffres. Mais des éléments se distinguent… Alors qu'au niveau national, les résultats de Jordan Bardella se sont élevés à plus de 31% des voix aux élections européennes de juin, soit environ 8 points de plus qu'aux européennes 2019, la tendance locale apparaît décuplée. Le parti lepéniste a en effet déjà engrangé 8 points sur place entre 2019 et 2024. Il n'est pas impossible que le RN puisse dépasser les 30% ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un 30,43% dans la moyenne nationale pour Bardella à Mortagne-au-Perche il y a trois semaines Ce qu'ont dit les dernières élections le 9 juin va résonner encore plus fort dans les mémoires ce 30 juin. Le résultat de la liste du Rassemblement national, avec Jordan Bardella comme chef de file aux européennes de juin, était en effet au plus haut à Mortagne-au-Perche, à 30,43%, soit 370 voix. Le RN a alors doublé Valérie Hayer à 20,15% et Raphaël Glucksmann à 14,72%.

14:32 - Emmanuel Macron devançait Le Pen et Mélenchon à Mortagne-au-Perche lors de l'élection présidentielle L'élection à la présidence de la République est certainement la clé pour jauger une tendance politique locale. Mortagne-au-Perche avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de l'élection présidentielle 2022. Avec 22,11%, Marine le Pen était reléguée à la deuxième place par son rival, crédité de 33,33% des voix. Les troisième et quatrième places étaient pour Jean-Luc Mélenchon et Valérie Pécresse, avec seulement 16,21% et 7,85% des voix. Et la patronne du RN ne créait pas la surprise au second tour, avec 37,78% contre 62,22%.

12:32 - Que peuvent montrer les tendances des législatives 2022 pour Mortagne-au-Perche ? Le verdict du scrutin législatif le plus récent semble un indice précieux au moment de l'élection qui nous intéresse aujourd'hui. Le RN n'a pas convaincu dans la commune de Mortagne-au-Perche il y a deux ans, lors des élections des députés, avec 17,18% au premier tour, contre 32,14% pour Véronique Louwagie (Les Républicains), Mortagne-au-Perche votant pour la 2ème circonscription de l'Orne. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore le premier rang local aux concurrents portant l'étiquette Les Républicains avec 28,23% contre 71,77% pour les vainqueurs. Véronique Louwagie remportait donc ce scrutin sur place.

11:02 - Mortagne-au-Perche : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les législatives à Mortagne-au-Perche comme partout en France. Avec ses 3 815 habitants, cette commune cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. L'existence de 312 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Dans la commune, 28% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 14,87% de plus de 75 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations des directives en ce qui concerne l'instruction et la santé. La présence de 156 résidents étrangers et un pourcentage de population immigrée de 5,00%, contribue à son multiculturalisme. Avec un salaire moyen mensuel net de 2017,22 € par mois, la ville affiche un taux de chômage de 19,25%, synonyme d'une situation économique mitigée. Mortagne-au-Perche manifeste la vitalité et l'authenticité d'un pays en transition.

09:32 - La mobilisation des habitants aux législatives à Mortagne-au-Perche Comment ont voté les électeurs de cette ville lors des consultations politiques passées ? Début juin, à l'occasion des élections européennes, le taux de participation s'élevait à 51,35% des électeurs de Mortagne-au-Perche. La participation était de 54,29% en 2019. Pour rappel, dans la ville, la participation aux élections législatives 2022 représentait 49,46% au premier tour et seulement 47,48% au second tour. Qu'en sera-t-il pour les élections législatives à Mortagne-au-Perche ? A l'échelle nationale, la participation était déjà scrutée en juin 2022. Elle s'élevait à 18,4% à 12 heures et seulement 39,4% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.