Résultat des législatives à Mortrée : l'élection 2024 en direct

14:53 - Un Rassemblement national déjà favori au premier tour

Le Rassemblement national arrivait en pôle position à Mortrée il y a deux ans lors des législatives. On retrouvait en effet Chantal Jourdan (NUP) dans la 1re circonscription avec 31,48% et Anthony Frémont (RN) dans la 3e circonscription avec 28,29% au sommet au premier tour, avec 27,74% dans la ville, qui votait pour la 3ème circonscription de l'Orne. Chantal Jourdan (NUP) dans la 1re circonscription avec 65% et Jérôme Nury (LR) dans la 3e circonscription avec 58,41% (Les Républicains) s'imposait par la suite au second tour en revanche, avec 58,41%.