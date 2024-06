Résultat des législatives à Mougins : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - Le Front populaire pourrait atteindre entre 11% et 15% à Mougins à l'issue de ce premier tour La Nupes, qui a déjà explosé en vol, va-t-elle voir son score aller directement vers la nouvelle alliance à gauche aux législatives 2024 ? A l'issue du premier tour des élections législatives, il y a deux ans, la candidature Nupes avait cumulé 11,84% des votes dans la commune. Un score à comparer avec les 14% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle qui avait précédé, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Lors des européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann a glané 8,34% à Mougins. Mais le résultat de la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des suffrages accordés à la liste LFI, ainsi que de celle des écologistes et enfin celle du PCF le 9 juin. Soit une somme de 15% sur place.

18:42 - 11 points grappillés en 5 ans par l'extrême droite à Mougins Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, quelques conclusions s'imposent tout de même. L'avancée du RN, qui s'élève déjà à 11 points à Mougins entre sa part de votes des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti de Marine Le Pen semble en effet avoir progressé plus vite au niveau local qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus en 2024 qu'en 2019. A ce rythme, on peut donc conclure que le RN sera à près de 26% voire plus ici ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Une victoire de Bardella à Mougins le 9 juin dernier Le panorama établi lors des élections il y a quelques jours est historique. Regarder juste derrière peut donc sembler aussi pertinent au moment du scrutin de ce 30 juin. Dans le détail, 2844 votants de Mougins ont en effet choisi le RN il y a quelques jours, aux élections européennes. La liste, chapeautée par Jordan Bardella, a enregistré 37,3% des voix face à Valérie Hayer à 15,78% et François-Xavier Bellamy à 10,9%.

14:32 - 29,95% pour Emmanuel Macron au premier tour de la dernière présidentielle à Mougins Le bord politique des habitants d'une commune émerge bien souvent le plus dans les résultats de l'élection présidentielle. Mougins avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de l'élection présidentielle 2022. Avec 24,97%, Marine le Pen était reléguée au second plan par son rival, conforté par 29,95% des suffrages. La troisième et la quatrième places revenaient à Éric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon, avec 15,97% et 11,43% des suffrages. Et la cheffe du RN ne créait pas la surprise au second tour, avec 47,27% contre 52,73%.

12:32 - La dernière législative, un rappel utile pour les résultats de ce soir à Mougins Le RN n'a pas convaincu dans la commune de Mougins il y a deux ans, lors des législatives, avec 18,57% au premier tour, contre 24,90% pour Michèle Tabarot (Les Républicains), Mougins étant partie intégrante de la 9ème circonscription des Alpes-Maritimes. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la première place aux concurrents portant l'étiquette Les Républicains avec 37,23% contre 62,77% pour les vainqueurs. Michèle Tabarot conservait donc son avance sur place.

11:02 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Mougins Au cœur de la campagne électorale législative, Mougins est perçue comme une ville dynamique et vivante. Avec ses 25,08% de cadres supérieurs pour 19 677 habitants, cette agglomération peut compter sur une certaine vitalité économique. L'existence de 4 059 entreprises sur son territoire est une preuve de son dynamisme. Dans l'agglomération, 30% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 9,04% sont des personnes âgées, ce qui peut agir sur les orientations des mesures en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. La population étrangère de 1 377 personnes (6,82%) favorise une ouverture culturelle inestimable. Avec un salaire moyen mensuel net de 3009,25 euros/mois, la commune ambitionne plus de prospérité. À Mougins, les préoccupations locales alimentent le débat démocratique.

09:32 - Les législatives commencent à Mougins : la participation en question La participation sera l'une des clés du scrutin législatif 2024 à Mougins. Pour rappel, dans l'agglomération, la participation aux législatives 2022 se chiffrait à 43,61% au premier tour et seulement 39,91% au second tour. Qu'en sera-t-il cette année à Mougins ? Au niveau national, la participation était déjà un sujet central en juin 2022. Elle atteignait 18,43% à midi et seulement 39,42% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. Il y a 2 ans, lors du deuxième tour de la présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 72,67% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération, à comparer avec un taux de participation de 72,35% au premier tour, ce qui représentait 10 426 personnes.