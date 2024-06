En direct

19:50 - À Mouguerre, qui vont retenir les électeurs de la gauche ? La répartition des voix de gauche est aussi à jauger lors de ces législatives, avec une inconnue : la décision de ceux qui avaient opté pour la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, qui n'existe plus aujourd'hui. Le Front populaire, qui n'a pas encore de chef quant à lui, reste un mystère. A l'issue du premier tour des élections du Parlement il y a deux ans, à Mouguerre, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 24,25% des votes dans la localité. Une poussée à comparer avec les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (18,83% pour Jean-Luc Mélenchon, 5,5% pour Yannick Jadot, 2,1% pour Fabien Roussel et 1,93% pour Anne Hidalgo). A l'issue des élections européennes plus récemment, la liste de Raphaël Glucksmann a obtenu 16,47% à Mouguerre. Reste que dans la ville, il faudra aussi prendre en compte les 4,99% de Manon Aubry (La France insoumise), les 6,01% de Marie Toussaint (EELV) et les 2,33% de Léon Deffontaine (PC). Soit un total de 28% cette fois.

18:42 - 11 points grattés en 5 ans par le Rassemblement national à Mouguerre Que conclure de tous ces scores ? Alors qu'à l'échelle nationale, les scores du Rassemblement national ont affiché plus de 30% des suffrages au scrutin européen de juin, soit huit points de plus qu'aux européennes précédentes, la dynamique locale semble bien plus puissante. Le mouvement lepéniste a en effet déjà glané 11 points sur place entre 2019 et 2024. On peut donc imaginer que le RN puisse atteindre voire dépasser les 20% ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Mouguerre dans la moyenne nationale concernant Bardella le 9 juin Revenir quelques semaines en arrière apparaît également comme pertinent au moment d'anticiper le scrutin des législatives, le verdict qui s'est imposé à tous à l'issue des élections du 9 juin dernier étant marquant. Le score de la liste Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella comme chef de file aux européennes de juin, était en effet au plus haut à Mouguerre, avec 29,96%. Le mouvement eurosceptique doublait alors Raphaël Glucksmann à 16,47% et Valérie Hayer à 13,89%.

14:32 - Avantage Emmanuel Macron à Mouguerre lors de l'élection présidentielle Le scrutin présidentiel est incontestablement la référence pour tenter de dégager une préférence politique locale. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Mouguerre lors du premier tour de la présidentielle avec 25,21%, devant Marine Le Pen. La cheffe de file du RN obtenait 20,79%. Jean-Luc Mélenchon et Jean Lassalle devaient se contenter de la troisième et de la quatrième places avec respectivement 18,83% et 11,03% des voix. Et la cheffe du RN n'avait pas rattrapé Emmanuel Macron au second tour, avec 41,38% contre 58,62%.

12:32 - Un premier tour positif pour le clan macroniste il y a deux ans A l'échelle locale comme au niveau national, le résultat de la formation incarnée par Jordan Bardella lors de ces législatives2024 sera très commenté. Le RN ne convainquait pas à Mouguerre en 2022, lors des élections législatives, avec 16,84% au premier tour, contre 29,29% pour Florence Lasserre (LREM), Mouguerre faisant partie de la 5ème circonscription des Pyrénées-Atlantiques. Mouguerre optera d'ailleurs encore pour Florence Lasserre au second tour, finalement en tête localement avec 51,08%.

11:02 - Élections à Mouguerre : l'impact des caractéristiques démographiques En pleine campagne électorale législative, Mouguerre est perçue comme une ville dynamique et animée. Avec ses 5 291 habitants, cette ville cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 397 entreprises témoignent d'un certain dynamisme. Le taux de familles ne possédant aucune voiture (9,91%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut impacter les votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. La présence de 139 résidents étrangers, soit 2,62% de la population, favorise son multiculturalisme. Malgré un taux de chômage de 8,09%, la commune affiche un revenu moyen par foyer fiscal de 36 280 euros/an, jouissant d'une certaine prospérité. En résumé, à Mouguerre, les préoccupations locales se joignent aux défis français.

09:32 - Taux d'abstention lors des législatives à Mouguerre : les chiffres clés À Mouguerre, le taux de participation sera immanquablement un critère fort de ce scrutin législatif 2024. Pour mémoire, dans la ville, le taux de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 49,75% au premier tour. Au second tour, 47,17% des citoyens se sont déplacés. Pour comparer, à l'échelle du pays, le pourcentage de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 47,51% au premier tour et seulement 46,23% au deuxième tour, c’était moins qu’en 2017. En avril 2022, à l'occasion du deuxième tour de l'élection présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 78,31% des votants de la ville. La participation était de 81,15% au premier tour, c'est-à-dire 3 600 personnes.