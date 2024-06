Difficile d'y voir clair dans cette masse de chiffres. Mais des pistes émergent… Alors qu'au niveau national, les résultats du RN ont atteint plus de 31% des suffrages aux européennes de 2024, soit huit points de plus qu'aux européennes précédentes, la tendance locale apparaît bien plus puissante. Le parti frontiste a en effet déjà glané 12 points ici entre 2019 et 2024. Il n'est pas impossible que le RN puisse dépasser les 30% ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

11:02 - Mourenx : l'impact de la démographie locale sur les élections législatives

Quel portrait faire de Mourenx, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives ? Avec ses 5 846 habitants, cette agglomération cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. Avec 289 entreprises, Mourenx se positionne comme un terreau fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans l'agglomération, 14,87% des résidents sont âgés de 0 à 14 ans, et 33,12% de plus de 60 ans, ce qui peut avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Mourenx abrite une communauté diversifiée, avec ses 542 résidents étrangers, soit 9,18% de sa population, enrichissant la dimension sociale et culturelle de la ville. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 19 093 euros par an, la commune dévoile un pourcentage de demandeurs d'emploi de 18,45%, révélant une situation économique mitigée. En conclusion, Mourenx incarne les enjeux et les aspirations de la France contemporaine.