Résultat des législatives à Moutiers : l'élection 2024 en direct

15:36 - Marine Le Pen en tête à Moutiers au premier tour de l'élection présidentielle Le choix du président de la République est sans doute la meilleure loupe pour tenter de dégager une préférence politique locale. La communauté des électeurs de Moutiers avait plébiscité Marine Le Pen lors de l'élection suprême 2022 puisque la figure du RN prenait une avance notable avec 36,59% au premier round. Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron arrivaient derrière à 25,46% et 19,28% des voix. Moutiers n'avait qu'une quatrième place à offrir à Fabien Roussel, avec 4,82% des voix. Au second tour, c'est également Marine Le Pen qui passait devant avec 59,6%, devant Emmanuel Macron à 40,4%.

12:32 - Comment s'étaient terminées les législatives il y a deux ans à Moutiers ? Aux législatives en 2022 à Moutiers, le RN avait dû se contenter de la deuxième place sur le podium, 29,33% des habitants passés par l'isoloir s'étant tournés vers son binôme, contre 39,56% pour Caroline Fiat (Nouvelle union populaire écologique et sociale) au premier tour. Au second, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la ville, laissant de nouveau la première place au binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale (54,00%). Caroline Fiat s'imposait donc définitivement sur place.

11:02 - Moutiers : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Moutiers, les citoyens se rassemblent pour se rendre aux urnes. Avec ses 1 579 habitants, cette commune peut compter sur une certaine vitalité démographique. Avec 59 entreprises, Moutiers se positionne comme un terreau favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (75,97%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les électeurs sur des problématiques de transport et d'environnement. Les habitants, comprenant une proportion de 33,71% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique cette année ? Dans cette diversité sociale, près de 46,01% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 623,70 euros pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. Pour finir, à Moutiers, les préoccupations locales rejoignent celles de la France dans son ensemble.

09:32 - C'est l'heure de voter à Moutiers : les législatives débutent Comment votent traditionnellement les électeurs de cette commune ? Pendant les élections européennes du mois de juin 2024, 58,14% des inscrits sur les listes électorales de Moutiers avaient déserté les urnes. L'abstention était de 55,45% pour les européennes de 2019. Pour rappel, dans la commune, l'abstention aux législatives 2022 atteignait 62,71% au premier tour. Au deuxième tour, 62,39% des votants ne se sont pas déplacés. Peut-on pronostiquer l'abstention cette année à Moutiers ? En avril 2022, lors du second tour de la dernière présidentielle, sur les 1 230 personnes en âge de voter au sein de la commune, 32,06% étaient restées chez elles. L'abstention était de 33,01% au premier tour.