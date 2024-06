Résultat des législatives à Mouvaux : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - Sur qui vont se porter les voix de la Nupes à Mouvaux ? La gauche unie aux dernières législatives étant déjà morte, qu'adviendra-t-il de électeurs pour ces élections de 2024 ? Et surtout, quelle part va se diriger vers le Nouveau Front populaire ? Au moment des élections européennes, Raphaël Glucksmann s'est arrogé 10,75% à Mouvaux. Mais on peut en revanche réévaluer ce score à 19% pour la gauche pour ce premier tour dans la cité, la part de voix du chef de file Place Publique étant à additionner avec celles de Manon Aubry (4,88%), de Marie Toussaint (5,95%) ou encore de Léon Deffontaine (0,96%). A l'occasion du premier tour des dernières législatives, pour rappel, la candidature Nupes avait par ailleurs glané 16,11% des suffrages dans la commune.

18:42 - À Mouvaux, un Rassemblement national favori ? Que peut-on tirer de cette combinaison de données ? L'étiquette RN pourrait atteindre 20% à Mouvaux lors du premier tour de ces législatives si la situation prévue par le scrutin européen du 9 juin s'applique localement. Le Rassemblement national est même crédité d'environ 30% des votes dans l'Hexagone, soit 15 points de plus qu'en 2022. Un surplus à ajouter aussi à son résultat dans la ville ce dimanche 30 juin ? Le pronostic est assez risqué, mais cela reste cohérent compte tenu de la progression du mouvement en ces lieux. Entre les européennes de Bardella en 2029 et 2024, le RN a en effet déjà gagné 7 points dans la municipalité.

15:31 - Un cas particulier pour Mouvaux lors des élections européennes 2024 Le résultat de celui ou celle qui a gagné les dernières élections il y a quelques semaines résonne sans doute encore plus fort dans les mémoires. Valérie Hayer a en effet vaincu à Mouvaux lors des élections du Parlement européen il y a quelques jours, avec 25,87%. Le RN de Jordan Bardella a alors étérelégué au second plan avec 20,07% des votes.

14:32 - 44,37% pour Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022 à Mouvaux C'est certainement le scrutin présidentiel qui est le meilleur révélateur sur l'inclinaison des habitants d'une commune. Mouvaux avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de l'élection présidentielle 2022. Avec 14,89%, Marine le Pen était distancée à la deuxième place par son rival, porté par 44,37% des votes. Mouvaux n'avait qu'une troisième et une quatrième place à offrir à Jean-Luc Mélenchon et Valérie Pécresse, avec 12,47% et 8,27% des suffrages. Et la cheffe du RN échouait aussi au second tour, avec 25,73% contre 74,27%.

12:32 - Des élections législatives positives pour le bloc présidentiel il y a deux ans Regarder dans le rétro pour décortiquer le plus récent scrutin législatif semble logique au moment de ce nouveau rendez-vous des 30 juin et 7 juillet. Le RN se prenait les pieds dans le tapis à Mouvaux en 2022, lors des élections des députés, avec 10,2% au premier tour, contre 34,90% pour Violette Spillebout (Ensemble !), Mouvaux faisant partie de la 9ème circonscription du Nord. Mouvaux se tournera d'ailleurs encore vers Violette Spillebout au second tour, finalement en tête localement avec 72,98%.

11:02 - Les défis socio-économiques de Mouvaux et leurs implications électorales Quel impact aura la population de Mouvaux sur les résultats des élections législatives ? La jeunesse et les demandeurs d'emploi sont des segments démographiques cruciaux dans la ville, avec près de 33% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômage de 10,81%. Le pourcentage élevé de cadres, représentant 33,0%, révèle une population occupant des postes professionnels souvent liés à des secteurs stratégiques tels que la finance, la technologie ou la recherche. Le nombre de familles monoparentales (15,07%) révèle la nécessité d'un accompagnement familial, tandis que le taux de salariés en CDD (6,65%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Le taux d'étudiants, de 7,1% à Mouvaux, met en avant la présence d'une population jeune et éduquée, susceptible de favoriser un environnement propice à l'innovation et à l'entrepreneuriat.

09:32 - C'est le moment de voter à Mouvaux pour les législatives Le taux de participation sera à n'en pas douter un facteur essentiel de ce scrutin législatif à Mouvaux (59420). En avril 2022, au premier tour de la dernière élection présidentielle, sur les 10 400 personnes en âge de voter au sein de la ville, 75,65% avaient pris part au scrutin. La participation était de 76,72% au deuxième tour, soit 7 979 personnes. Pour mémoire, dans la ville, la participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 53,22% au premier tour. Au second tour, 51,26% des votants se sont déplacés. Qu'en sera-t-il de la participation à Mouvaux pour les élections législatives 2024 ? L'inflation dans le pays serait de nature à impacter les décisions que prendront les habitants de Mouvaux.