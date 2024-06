Résultat des législatives à Mulhouse : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:54 - À Mulhouse, quelles sont les options de reports du score de gauche ? Une autre question qui entoure ces élections législatives 2024 est celle du poids de la gauche après la construction du Front populaire, un an après la disparition de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon. Cette base est élevée : lors du premier tour des élections des députés en 2022, à Mulhouse, la Nupes avait en effet accumulé 30,23% des votes sur l'ensemble des 2 circonscriptions de la ville. Une percée à affiner avec les 42% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (36,06% pour Jean-Luc Mélenchon, 4,5% pour Yannick Jadot, 1,27% pour Fabien Roussel et 1,34% pour Anne Hidalgo). Au moment des européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann a atteint 12,4% à Mulhouse. Mais le verdict pour la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des électeurs de la liste LFI, ainsi que de celle d'Europe Ecologie et enfin celle du PCF le 9 juin. Autrement dit un cumul de 41% sur place.

18:42 - Quel résultat pour le Rassemblement national à Mulhouse lors des législatives ? Difficile de mettre en perspective cette masse de données. Mais quelques grandes lignes émergent… Si au niveau national, les enquêtes d'opinion prévoient une progression moyenne du RN à environ quinze points aux législative 2024 en comparaison de son résultat des dernières législatives (ce qui porterait théoriquement le parti de Jordan Bardella à 30% dans la commune), on remarque néanmoins que celui-ci n'a en fait gagné que 1 point de plus entre les européennes 2019 et celles du 9 juin dernier sur place. La dynamique devrait donc être plus mesurée localement.

15:31 - La particularité Mulhouse lors des européennes Il y a eu un autre scrutin très récemment qu'il faut aussi analyser avec précision. Un événement historique… Même si toutes les zones ne sont pas touchées au même niveau. La liste Bardella n'a terminé que deuxième en effet lors des élections européennes il y a quelques jours à Mulhouse, puisque la liste de Manon Aubry a pris la première marche avec 23,08%, contre 22,55% pour le RN.

14:32 - 36,06% pour Jean-Luc Mélenchon au premier tour de l'élection présidentielle à Mulhouse Les habitants de Mulhouse avaient opté pour Marine Le Pen à 17,76% lors du premier tour de l'élection du président de la République. Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron avaient doublé cette fois la candidate de l'extrême droite avec respectivement 36,06% et 25,15% des suffrages. Au second tour, Emmanuel Macron l'emportait avec 65,8% devant Marine Le Pen (34,2%).

12:32 - Une majorité présidentielle encore favorite ce dimanche ? Se tourner vers le plus récent scrutin législatif peut sembler une évidence au moment du rendez-vous politique du jour. Le RN n'a pas convaincu à Mulhouse en 2022, lors des élections législatives, avec 15,33% au premier tour, contre 31,36% pour les candidats LREM en moyenne sur l'ensemble des électeurs répartis sur les 2 circonscriptions de la commune. Il n'y arrivera pas plus au second tour, le parti voyant encore les candidats Ensemble ! - Majorité présidentielle l'emporter sur l'ensemble des électeurs.

11:02 - Les enjeux locaux de Mulhouse : tour d'horizon démographique Comment les électeurs de Mulhouse peuvent-ils affecter les résultats des législatives ? Avec un taux de chômage de 25,46% et une densité de population de 4976 habitants/km², les enjeux liés à l'emploi et au logement sont des sujets prédominants. Les écarts de revenus, avec un salaire moyen mensuel net de 1993,79 €/mois, sont souvent symptomatiques d'une tension économique locale. Par ailleurs, la présence d'une population immigrée de 26,09% et d'une population étrangère de 22,05% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Le taux d'étudiants, de 7,23% à Mulhouse, met en relief la présence d'une population jeune et dynamique qui se soucie de l'accès à l'emploi après les études.

09:32 - Pourcentage de participation aux élections : focus sur Mulhouse À Mulhouse (68100), l'une des grandes inconnues de ces élections législatives 2024 sera à n'en pas douter l'étendue de la participation. Pour mémoire, dans la ville, le taux de participation aux législatives 2022 représentait 36,36% au premier tour et seulement 34,88% au second tour. Pour rappel, au niveau de l'Hexagone, le taux de participation aux législatives 2022 représentait 47,5% au premier tour et seulement 46,2% au second tour, moins qu'en 2017. En avril 2022, pour le premier tour de la dernière élection présidentielle, sur les 49 451 personnes en âge de voter au sein de la ville, 66,29% étaient allées voter. Le taux de participation était de 61,87% au second tour, ce qui représentait 30 624 personnes.