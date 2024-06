Résultat des législatives à Muntzenheim : l'élection 2024 en direct

Regarder dans le rétro pour analyser le plus récent scrutin législatif livre des indices précieux au moment du rendez-vous politique du jour. Aux législatives en 2022 à Muntzenheim, le RN avait dû se contenter de la deuxième place, 18,96% des habitants passés par les urnes ayant voté pour son binôme, contre 43,13% pour Brigitte Klinkert (La République en Marche) au premier tour. Au second, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la ville, laissant de nouveau la première place au binôme LREM avec 55,08%. Brigitte Klinkert s'imposait donc finalement sur place.

11:02 - Muntzenheim : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections

Devant le bureau de vote de Muntzenheim, les citoyens se réunissent pour choisir leur représentant à l'Assemblée. Avec une population de 1 283 habitants répartis dans 533 logements, ce village présente une densité de 183 hab par km². Ses 99 entreprises témoignent d'un certain dynamisme. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (92,68%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les électeurs sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Les électeurs, comprenant une proportion de 34,68% de retraités, démontreront-ils leur engagement en exerçant leur droit de vote ? Dans cette diversité sociale, près de 40,98% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 337,14 euros pourrait devenir un défi financier pour la commune. À Muntzenheim, les intérêts locaux, tels que le chômage, l'enseignement et l'immigration, rejoignent ceux de l'Hexagone.