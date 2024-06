Résultat des législatives à Myans : l'élection 2024 en direct

En direct

17:23 - Une performance de Bardella dans la moyenne à Myans au début du mois Regarder quelques jours en arrière apparaît plus que jamais comme indispensable au moment d'analyser le scrutin des législatives, le verdict qui s'est imposé à tous lors des élections du 9 juin dernier étant un précédent essentiel. C'est en effet la liste Bardella qui s'est arrogée les élections du Parlement européen 2024 à Myans, avec 30,19% des suffrages exprimés (189 voix) devant la liste dirigée par Valérie Hayer avec 15,65%, elle-même suivie par Raphaël Glucksmann avec 15,34%.

14:32 - 30,47% pour Emmanuel Macron au premier tour de la dernière présidentielle à Myans Myans avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de l'élection présidentielle 2022. Avec 22,24%, Marine le Pen était distancée en deuxième position par son rival, porté par 30,47% des voix. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour prenaient les troisième et quatrième places avec respectivement 14,35% et 8,82% des voix. Et la candidate du RN n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour, avec 41,27% contre 58,73%.

12:32 - La dernière législative, un rappel utile pour les résultats de ce soir à Myans Le résultat du plus récent scrutin législatif est un enseignement précieux au moment de l'élection du jour. Lors des dernières législatives, le Rassemblement national ratait la marche au premier tour dans la ville de Myans, obtenant 18,25% des votes sur place, contre 24,82% pour Emilie Bonnivard (Les Républicains). Bis repetita au second tour, le parti laissant également le binôme Les Républicains l'emporter.

11:02 - Le poids démographique et économique de Myans aux élections législatives Dans la commune de Myans, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent de peser sur le résultat des législatives. Avec une densité de population de 335 habitants/km² et un taux de chômage de 6,03%, le marché de l'emploi et les questions de logement sont des sujets majeurs. Le taux de ménages ne détenant aucune voiture (13,81%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 557 votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (14,81%) met en évidence la nécessité d'un suivi familial, et le taux de salariés en CDD (5,16%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Myans mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 19,34% des habitants ayant obtenu seulement le bac par exemple. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.

09:32 - Participation à Myans : que retenir des précédentes élections ? L'étude des résultats des précédents rendez-vous électoraux permet de cerner davantage le vote des citoyens de cette ville. Durant les élections européennes de début juin, le taux d'abstention s'élevait à 36,77% au sein de Myans (Savoie), contre une abstention de 42,01% il y a 5 ans. Pour rappel, dans la ville, le taux d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 46,34% au premier tour et seulement 49,04% au second tour. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà analysée il y a deux ans. Elle s'élevait à 18,43% à 12 h et seulement 39,42% à 17 heures pour le premier tour.